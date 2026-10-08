Deze fout maakt je iPhone 18 Pro (Max) een stuk trager bij het opladen [ADV]

Een goede oplader maakt tegenwoordig een groter verschil dan je misschien denkt. Zeker bij de nieuwste iPhone 18 Pro-modellen is het belangrijk dat je adapter over de juiste techniek en voldoende vermogen beschikt. In dit artikel leggen we uit welke USB-C-lader bij jouw gebruik past en waar je op moet letten. Ook bekijken we welke Zens-adapter het beste aansluit op jouw andere apparaten.

Zo laad je iPhone 18 Pro en Pro Max extra snel op met de juiste adapter

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn volgens Apple in ongeveer 15 minuten tot 50 procent op te laden. Daarvoor heb je wel een geschikte USB-C-lader nodig. Een vermogen van minimaal 60 watt is belangrijk, maar daarmee ben je er nog niet: voor de maximale laadsnelheid moet de adapter ook AVS ondersteunen. Hieronder vertellen we je er meer over. Wil je een geschikte Zens-lader aanschaffen? Met de exclusieve kortingscode iCulture5 krijg je tot en met 25 oktober, 5% extra korting op het volledige aanbod van Zens.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Zens. Lees onze disclaimer.

Niet alleen het wattage van je lader is belangrijk

Wie een nieuwe iPhone koopt, kijkt bij het uitzoeken van een USB-C-adapter al snel naar het aantal watt. Dat is logisch, want een hoger wattage betekent in veel gevallen dat een apparaat sneller kan worden opgeladen. Voor de maximale laadsnelheid van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is alleen het wattage echter niet voldoende.

De nieuwe iPhone 18 Pro-modellen kunnen gebruikmaken van AVS. Dit staat voor Adjustable Voltage Supply. Hierbij kan de lader de uitgangsspanning nauwkeuriger aanpassen aan wat het aangesloten apparaat op dat moment nodig heeft.

Dat zorgt ervoor dat de beschikbare energie efficiënter kan worden gebruikt tijdens het opladen. Ook de iPhone Duo ondersteunt deze snellaadtechniek. Volgens Apple kun je beide modellen met een geschikte 60W-lader en AVS in ongeveer 20 minuten tot 50 procent opladen.

Wil je dus profiteren van de maximale laadsnelheid van de iPhone 18 Pro of Pro Max, dan moet je niet alleen letten op een adapter met voldoende vermogen. Ook ondersteuning voor AVS speelt hierbij een belangrijke rol. Zens heeft hiervoor verschillende USB-C-adapters in het assortiment, waaronder modellen van 70 en 100 watt.

70W of 100W: welke adapter heb je nodig?

De 70W USB-C Power Adapter is vooral interessant als je een compacte oplader zoekt voor je iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max of andere USB-C-apparaten. Je hebt hiermee voldoende vermogen voor het snel opladen van je iPhone en houdt bovendien wat extra capaciteit over voor andere apparaten.

Wil je de adapter ook gebruiken voor bijvoorbeeld een MacBook, dan is de 100W-versie interessanter. Deze biedt meer vermogen en is daardoor geschikt voor zwaardere apparaten. Daarnaast kun je met een geschikte 100W-adapter meerdere apparaten tegelijkertijd opladen. Zo laad je bijvoorbeeld je MacBook en iPhone tegelijk op, of kun je eenvoudig de iPhone van je partner erbij aansluiten.

Apple stopt bij 60W maar deze Zens-laders zijn klaar voor de toekomst

Apple levert zelf adapters met een vermogen tot 60 watt, maar met een krachtigere adapter van Zens ben je alvast voorbereid op apparaten die in de toekomst meer vermogen nodig hebben. Dat maakt het ook interessant als je op dit moment bijvoorbeeld nog een iPhone 17 gebruikt. Je hoeft dan niet opnieuw een adapter te kopen wanneer je later overstapt naar een nieuwer model dat gebruikmaakt van AVS.

Apple Adapter 140W & 35W vs 100W Compacte adapter Zens

Het kan daarom verstandig zijn om één keer een goede USB-C-adapter te kopen die meerdere apparaten aankan. Zo heb je niet voor iedere smartphone, tablet of laptop een aparte oplader nodig. Vind je het minder belangrijk om je iPhone 18 Pro of Pro Max zo snel mogelijk tot 50 procent op te laden? Dan is de 30W-adapter een goedkoper alternatief. Deze kost €24,99 en is voor dagelijks opladen van je iPhone voor veel gebruikers al voldoende. Zens biedt daarnaast verschillende bundels aan, waarmee je een adapter kunt combineren met een geschikte laadkabel.

Ook handig: platte adapter en draadloos laden

Naast de krachtige USB-C-adapters heeft Zens nog verschillende andere laadoplossingen. De Flat USB-C Power Adapter is bijvoorbeeld handig als je weinig ruimte hebt of vaak op reis gaat. De adapter steekt dankzij het platte ontwerp minder ver uit en beschikt over eeb USB-C-poort en een USB-A-poort. Bovendien wordt hij geleverd met losse EU- en UK-adapters, terwijl de US-stekker is ingebouwd. De prijs bedraagt €49,99.

Vergeet ook de laadkabel niet

Een krachtige adapter alleen is niet genoeg wanneer je daadwerkelijk gebruik wilt maken van een hoger laadvermogen. Ook de USB-C-kabel moet geschikt zijn voor het vermogen dat je wilt gebruiken. Daarom zijn de Charging Cable Pro 2 en Pro 3 van Zens een logische aanvulling op een krachtige USB-C-adapter. Zeker wanneer je de lader niet alleen voor je iPhone 18 Pro of Pro Max gebruikt, maar bijvoorbeeld ook voor een MacBook. Een kabel die hogere wattages aankan, zorgt ervoor dat je de mogelijkheden van de adapter ook daadwerkelijk kunt benutten.

Zo stel je in één keer een complete laadoplossing samen: een krachtige adapter voor verschillende apparaten en een geschikte kabel die het benodigde vermogen kan doorgeven. Dat is niet alleen handig voor je huidige iPhone, maar ook voor toekomstige apparaten die mogelijk steeds hogere laadsnelheden ondersteunen.

Met korting een nieuwe USB-C-adapter van Zens

Of je nu kiest voor de compacte 70W-adapter, de krachtigere 100W-versie of een voordeliger 30W-model: met een geschikte USB-C-lader ben je beter voorbereid op de huidige en toekomstige apparaten. Met de exclusieve kortingscode iCulture5 krijg je tijdelijk 5% korting op de Zens-adapters en de rest van het aanbod bij Zens. De code is geldig tot en met 25 oktober, dus gebruik hem op tijd wanneer je een nieuwe lader wilt aanschaffen.