Bij welke winkel vind je nu de kortste levertijden voor een iPhone 18 Pro? Vooral de levertijden van de iPhone 18 Pro Max lopen flink op.

Zoals ieder jaar gaat het snel met de voorraad van de nieuwste Pro-modellen. Ook bij de iPhone 18 Pro lopen de levertijden flink op, maar wie nu snel beslist kan nog terecht bij een aantal winkels voor een supersnelle levering. Toch liever een iPhone 18 Pro Max? Dan moet je nog sneller zijn, maar er zijn nog opties.

Hier is de iPhone 18 Pro (Max) nog op voorraad

Bij Apple zelf kun je online al niet meer terecht voor een snelle bezorging van een iPhone 18 Pro (Max). De levertijden zijn inmiddels al een aantal weken opgelopen. Als je daar niet op kunt wachten, hebben we goed nieuws: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn bij een aantal providers en winkels nog gewoon op voorraad. De levertijden verschillen wel per kleur en opslag, dus check voor de actuele levertijd de pagina bij jouw provider naar keuze.

*sommige specifieke modellen hebben een kortere levertijd.

**sommige specifieke modellen hebben een langere levertijd.

Bovendien bieden providers momenteel allerlei extra’s en kortingsacties, zoals extra inruilwaarde of een gratis setje AirPods. Het actuele aanbod vind je hieronder.

iPhone 18 Pro met abonnement

Op zoek naar een iPhone 18 Pro met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Bij andere iPhone-modellen zijn ook vaak tijdelijke acties en exclusieve kortingen beschikbaar, dus wie weet zit er ook voor jou iets goeds bij.

iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max: de nieuwste modellen

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn de twee nieuwste modellen die nu in de winkels liggen. De belangrijkste verbeteringen zijn de verbeterde camera met verstelbaar diafragma, de langere batterijduur en de snellere chip. Met deze modellen kun je weer jarenlang vooruit. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max komen bovendien in een aantal nieuwe kleuren, waaronder bordeauxrood en lichtblauw. Bovendien is zwart weer terug van weggeweest.

Liever een los toestel? Deze hebben nog voorraad

Voor wie toch liever een losse iPhone 18 Pro (Max) heeft, zijn er ook nog winkels met voorraad. Je kunt momenteel terecht bij deze winkels, hoewel het beschikbare aanbod verschilt per model en uitvoering.