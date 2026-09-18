Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iPhone 18 Pro vs iphone 18 Pro max

Nu nog een iPhone 18 Pro (Max) scoren? Bij deze winkels is hij nog op voorraad

Deals
Bij welke winkel vind je nu de kortste levertijden voor een iPhone 18 Pro? Vooral de levertijden van de iPhone 18 Pro Max lopen flink op.
iCulture Deals -

Zoals ieder jaar gaat het snel met de voorraad van de nieuwste Pro-modellen. Ook bij de iPhone 18 Pro lopen de levertijden flink op, maar wie nu snel beslist kan nog terecht bij een aantal winkels voor een supersnelle levering. Toch liever een iPhone 18 Pro Max? Dan moet je nog sneller zijn, maar er zijn nog opties.

Hier is de iPhone 18 Pro (Max) nog op voorraad

Bij Apple zelf kun je online al niet meer terecht voor een snelle bezorging van een iPhone 18 Pro (Max). De levertijden zijn inmiddels al een aantal weken opgelopen. Als je daar niet op kunt wachten, hebben we goed nieuws: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn bij een aantal providers en winkels nog gewoon op voorraad. De levertijden verschillen wel per kleur en opslag, dus check voor de actuele levertijd de pagina bij jouw provider naar keuze.

VodafoneKPNOdido
iPhone 18 Pro aboVoor 22.00 besteld, morgen in huis **Voor 21.00 besteld, morgen in huis**Direct leverbaar**
iPhone 18 Pro Max aboVeel modellen met een langere levertijd *3 tot 4 weken*Direct leverbaar**

*sommige specifieke modellen hebben een kortere levertijd. 

**sommige specifieke modellen hebben een langere levertijd.

Bovendien bieden providers momenteel allerlei extra’s en kortingsacties, zoals extra inruilwaarde of een gratis setje AirPods. Het actuele aanbod vind je hieronder.

iPhone 18 Pro met abonnement

Op zoek naar een iPhone 18 Pro met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

Bij andere iPhone-modellen zijn ook vaak tijdelijke acties en exclusieve kortingen beschikbaar, dus wie weet zit er ook voor jou iets goeds bij.

iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max: de nieuwste modellen

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn de twee nieuwste modellen die nu in de winkels liggen. De belangrijkste verbeteringen zijn de verbeterde camera met verstelbaar diafragma, de langere batterijduur en de snellere chip. Met deze modellen kun je weer jarenlang vooruit. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max komen bovendien in een aantal nieuwe kleuren, waaronder bordeauxrood en lichtblauw. Bovendien is zwart weer terug van weggeweest.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Op zoek naar een iPhone 18 Pro Max met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:

Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)

Bekijk de iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

Toch liever een ander model? Providers en winkels bieden op dit moment ook voor andere iPhone-modellen aantrekkelijke deals, dus neem vooral een kijkje.

Liever een los toestel? Deze hebben nog voorraad

Voor wie toch liever een losse iPhone 18 Pro (Max) heeft, zijn er ook nog winkels met voorraad. Je kunt momenteel terecht bij deze winkels, hoewel het beschikbare aanbod verschilt per model en uitvoering.

BelsimpelMediaMarktCoolblueMobiel.nl
iPhone 18 Pro los toestelVoor 23:59 uur besteld, morgen in huisVoor 23.59 besteld, morgen in huisDirect leverbaarZo snel mogelijk
iPhone 18 Pro Max los toestelVoor 23:59 uur besteld, morgen in huis4 oktoberDirect leverbaarZo snel mogelijk

iPhone 18 Pro los toestel

Liever een losse iPhone 18 Pro kopen? Bekijk deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Liever een losse iPhone 18 Pro Max kopen? Bekijk deze winkels voor de actuele prijzen en deals:

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

iPhone 18 Pro-serie
Alles over de iPhone 18 Pro Alles over de grotere iPhone 18 Pro Max Nieuwe functies in iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro kleuren iPhone 18 Pro opslag iPhone 18 Pro specs iPhone 18 Pro prijzen iPhones vergelijken iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen Nieuwe iPhone nodig? Hier kun je uit kiezen

Ook interessant

iPhone 18 Pro hoesjes

Deze iPhone 18 Pro (Max) hoesjes kun je nu al kopen

Nieuws 1 reactie
iPhone 18 Pro-serie

iPhone 18 Pro gekocht? Doe deze 9 dingen eerst!

Gidsen

De verkoop is gestart: iPhone 18 Pro en meer nu verkrijgbaar (en hier vind je de beste deals)

Nieuws

iPhone 15 Pro vs iPhone 18 Pro: tijd om na drie jaar te upgraden?

Koopadvies
A20 met glans

A20 Pro-chip in iPhone 18 Pro: dit zijn de belangrijkste verbeteringen

Nieuws

Apple vernieuwt het iPhone 18 Pro-design: dit valt er direct op

Nieuws 4 reacties

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar