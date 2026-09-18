Nu nog een iPhone 18 Pro (Max) scoren? Bij deze winkels is hij nog op voorraad
Zoals ieder jaar gaat het snel met de voorraad van de nieuwste Pro-modellen. Ook bij de iPhone 18 Pro lopen de levertijden flink op, maar wie nu snel beslist kan nog terecht bij een aantal winkels voor een supersnelle levering. Toch liever een iPhone 18 Pro Max? Dan moet je nog sneller zijn, maar er zijn nog opties.
Hier is de iPhone 18 Pro (Max) nog op voorraad
Bij Apple zelf kun je online al niet meer terecht voor een snelle bezorging van een iPhone 18 Pro (Max). De levertijden zijn inmiddels al een aantal weken opgelopen. Als je daar niet op kunt wachten, hebben we goed nieuws: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn bij een aantal providers en winkels nog gewoon op voorraad. De levertijden verschillen wel per kleur en opslag, dus check voor de actuele levertijd de pagina bij jouw provider naar keuze.
|Vodafone
|KPN
|Odido
|iPhone 18 Pro abo
|Voor 22.00 besteld, morgen in huis **
|Voor 21.00 besteld, morgen in huis**
|Direct leverbaar**
|iPhone 18 Pro Max abo
|Veel modellen met een langere levertijd *
|3 tot 4 weken*
|Direct leverbaar**
*sommige specifieke modellen hebben een kortere levertijd.
**sommige specifieke modellen hebben een langere levertijd.
Bovendien bieden providers momenteel allerlei extra’s en kortingsacties, zoals extra inruilwaarde of een gratis setje AirPods. Het actuele aanbod vind je hieronder.
iPhone 18 Pro met abonnement
Op zoek naar een iPhone 18 Pro met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €625 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)
Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)
Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)
Bij andere iPhone-modellen zijn ook vaak tijdelijke acties en exclusieve kortingen beschikbaar, dus wie weet zit er ook voor jou iets goeds bij.
iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max: de nieuwste modellen
De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn de twee nieuwste modellen die nu in de winkels liggen. De belangrijkste verbeteringen zijn de verbeterde camera met verstelbaar diafragma, de langere batterijduur en de snellere chip. Met deze modellen kun je weer jarenlang vooruit. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max komen bovendien in een aantal nieuwe kleuren, waaronder bordeauxrood en lichtblauw. Bovendien is zwart weer terug van weggeweest.
iPhone 18 Pro Max met abonnement
Op zoek naar een iPhone 18 Pro Max met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:
Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)
Bekijk de iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
Bekijk de iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)
Toch liever een ander model? Providers en winkels bieden op dit moment ook voor andere iPhone-modellen aantrekkelijke deals, dus neem vooral een kijkje.
Liever een los toestel? Deze hebben nog voorraad
Voor wie toch liever een losse iPhone 18 Pro (Max) heeft, zijn er ook nog winkels met voorraad. Je kunt momenteel terecht bij deze winkels, hoewel het beschikbare aanbod verschilt per model en uitvoering.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.