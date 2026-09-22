Waarom dit een héél goed moment is om de iPhone 18 Pro (Max) te halen [ADV]

Odido geeft je direct extra voordeel bij de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max, onder meer met een hogere inruilwaarde voor je oude iPhone. Hieronder lees je precies hoe het werkt.

iPhone 18 Pro (Max) met extra voordeel bij Odido: dit is de deal

Bij Odido is het momenteel Prijzenslag, en dat betekent extra voordeel op verschillende smartphones, waaronder de gloednieuwe iPhone 18 Pro (Max). Wie zijn huidige iPhone inruilt voor een van de nieuwe Pro-modellen, krijgt tijdens de pre-orderperiode bovendien €100,- extra inruilwaarde bovenop de reguliere inruilprijs van het oude toestel. Daarmee wordt de overstap naar de nieuwste iPhone een stukje voordeliger. Let op: de Prijzenslag-acties zijn nog geldig tot en met 26 september 2026, dus wacht er zeker niet te lang mee.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Odido. Lees onze disclaimer.

Dat kan vooral interessant zijn als je bijvoorbeeld nog een iPhone 16 Pro of iPhone 15 Pro hebt. Een iPhone 16 Pro is bij Odido tijdelijk tot €700,- waard, terwijl een iPhone 15 Pro tot €550,- kan opleveren. Daar komt tijdens de pre-order nog eens €100,- extra bovenop. De uiteindelijke inruilwaarde hangt uiteraard af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van het toestel. Wees er wel snel bij want deze acties

Je oude iPhone hoef je niet direct op te sturen

Een voordeel van de inruilactie is dat je niet meteen afscheid hoeft te nemen van je huidige iPhone. Odido laat je het oude toestel pas inleveren nadat je nieuwe iPhone is geleverd. Daardoor kun je eerst rustig je foto’s, apps en andere gegevens overzetten naar je nieuwe iPhone.

Dat is vooral handig wanneer je jouw huidige toestel dagelijks gebruikt en niet zonder telefoon wilt komen te zitten. Zodra de nieuwe iPhone 18 Pro of 18 Pro Max binnen is, kun je de gegevens overzetten en vervolgens het oude toestel opsturen.

iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max?

De twee nieuwe Pro-modellen hebben veel met elkaar gemeen. Beide beschikken over de nieuwe A20 Pro-chip en een vernieuwd camerasysteem met onder meer een 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma. De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch scherm, terwijl de Pro Max een groter 6,9-inch display heeft.

Het belangrijkste verschil zit daarmee vooral in het formaat en de batterijduur. De iPhone 18 Pro Max is interessant voor wie graag een groot scherm gebruikt en zo lang mogelijk met één acculading wil doen. Wie liever een wat compacter toestel heeft, komt uit bij de iPhone 18 Pro.

De iPhone 18 Pro Max heeft bovendien een hogere vanafprijs gekregen. Het model met 256 GB kost officieel 1629 euro, waardoor een hoge inruilwaarde een behoorlijk verschil kan maken in het bedrag dat je uiteindelijk voor het toestel betaalt.

Dit is hoe het voordeel werkt

Kort samengevat krijg je bij Odido tijdens Prijzenslag: