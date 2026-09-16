Waarom ondernemers kiezen voor de iPhone 18 Pro (Max) bij Odido (en niet los kopen) [ADV]

Stel, je iPhone is toe aan vervanging. Dan is het net zo eenvoudig om er snel eentje aan te schaffen, maar je kan zoveel besparen op het moment dat je er kort even in verdiept. De iPhone 18 Pro (Max) is pas net aangekondigd en bij Odido haal je hem met veel voordeel in huis.

iPhone 18 Pro (Max) is perfect voor de ondernemer

Apple kondigde op woensdag 9 september de gloednieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aan, en sinds zaterdag 12 september is hij daadwerkelijk te bestellen. Ben jij ook toe aan een nieuwe iPhone? Dan is het verstandig om hem niet zomaar los aan te schaffen, maar eens een bezoekje te brengen aan Odido. Hier profiteer je als ondernemer van veel voordelen, waardoor het flink loont om hem bij deze provider te bestellen.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Odido. Lees onze disclaimer.

Dankzij Prijzenslag krijg je hoge korting op je toestel, maar ook je abonnement is voordeliger. Sinds augustus krijg je bovendien hoge korting op LinkedIn Premium Business bij één van de Unlimited-abonnementen. We vertellen je hieronder alles over de iPhone 18 Pro (Max) en de aanbieding.

iPhone 18 Pro (Max): verlengde van de zaak

Een telefoon uitkiezen voor een ondernemer is niet, zoals bij de consument, een kwestie van leuk model uitkiezen, laagste prijs vinden, bestellen en klaar. Je wil zeker weten dat je een betrouwbare smartphone in handen hebt met een stabiele verbinding. Je moet immers altijd bereikbaar zijn, zowel op de zaak als onderweg.

Een iPhone 18 Pro of 18 Pro Max is daarbij een uitstekende keuze. De chip zorgt ervoor dat alle processen vlekkeloos verlopen en de vernieuwde batterij zorgt ervoor dat hij lang meegaat én weer razendsnel opgeladen is. Je kan er nu vanuit gaan dat het niet aan je telefoon ligt, mocht er iets mis gaan.

Waarom je voor je bedrijf geen los toestel koopt

Dan komt er nog een goede verbinding bij kijken en die vind je bij Odido. Standaard krijgen ondernemers onbeperkt bellen in hun bundel en wat betreft data is er voor ieder wat wils. Wil je je geen zorgen maken over je databundel, dan kies je voor Unlimted. De snelheid heb je nu zelf in de hand, maar vanaf Unlimited Basis (500 Mbit/s) ontvang je tot €3,50 korting per maand. Zou je voor Unlimited Plus kiezen, dan betaal je nu slechts €31,50 per maand in plaats van €35,-.

De manier waarop je voor je iPhone betaalt speelt natuurlijk ook mee en bij Odido kies je ervoor om hem in één keer af te betalen of in gedeeltes. Zo kan jij je budget voor andere zakelijke uitgaven gebruiken.

Naast al deze factoren, is de prijs van de iPhone 18 Pro of 18 Pro Max natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Odido geeft je op de aanschafprijs ook nog eens een korting van €375,-, waardoor je voor jouw nieuwe zakelijke iPhone €1104,- (excl. BTW) betaalt in plaats van de adviesprijs van €1479,- die op de meeste andere plekken momenteel nog geldt.

LinkedIn Premium Business als combivoordeel

Nieuw bij Odido is dat je als ondernemer extra voordelig LinkedIn Premium Business afsluit. Je ontvangt hoge korting in combinatie met Unlimited Basis, Plus en Premium als Odido Business klant. Normaal kost dit je €43,39 per maand, maar nu tussen €14,- en €17,50, afhankelijk van het Unlimited-abonnement dat je kiest.

LinkedIn Premium kan een belangrijk onderdeel zijn in het vinden van potentiële klanten en samenwerkingen. Met InMail neem je direct contact op met mensen buiten je netwerk en zie je precies wie je profiel bekijkt.