Je oude telefoon is nu extra veel waard: zo krijg je tot €808,- korting op de iPhone 18 Pro [ADV]

Ben jij je aan het oriënteren op een nieuwe iPhone en maakt de nieuwste iPhone kans? Dan is het verstandig om je aankoop bij KPN te doen, waar je momenteel een goede pre-order actie vindt. Zo ontvang je tot €700,- korting op je nieuwe telefoon als je jouw oude exemplaar inruilt. We vertellen je hieronder alles over deze actie.

Nieuw bij KPN: iPhone 18 Pro (Max) mét tijdelijk €150,- inruilbonus

Heb jij de gloednieuwe iPhones al gespot? Dit jaar is er geen iPhone 18, maar alleen de Pro-toestellen maken hun opwachting. De iPhone 18 Pro en Pro Max zijn echter niet alleen, want er is een nieuwe naam in de opstelling: de iPhone Duo.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en KPN. Lees onze disclaimer.

Zie jij één van deze drie uitstekende telefoons wel zitten? Dan ben je bij KPN aan het juiste adres. Hieronder lees je meer over de verschillen tussen de iPhones, zodat je het toestel kiest dat het beste bij je past.

Tijdelijk profiteer je van een scherpe introductieaanbieding, waarbij je €150,- inruilbonus ontvangt als je voor één van de drie kiest. Welke telefoon je daarbij inlevert, maakt niet uit. Dit komt bovenop de waarde van je oude telefoon. Zou dit een iPhone 16 Pro zijn met 128GB aan opslag, dan krijg je hier nog €550,- voor. Hierdoor loopt je totale korting op tot €808,-. Kies je voor de iPhone 18 Pro Max, dan is dit zelfs tot €883,- (bij inruil van een iPhone 16 Pro Max 256GB). Deze aanbieding is er nog tot en met 17 september.

iPhone 18 Pro (Max): de beste op elk vlak

Al jaren staat de iPhone Pro garant voor geavanceerde functies en de beste hardware. Nu de iPhone 18 Pro (Max) is aangekondigd, zien we dat dit weer niet anders is. Kies voor de iPhone 18 Pro als je het belangrijk vindt dat jouw iPhone makkelijk in je broekzak of kleine tas past. De grotere iPhone 18 Pro Max met een schermafmeting van 6,9 inch en heeft kijkcomfort als prioriteit.

Naast de grootte, heeft de 18 Pro Max ook een grotere accu – de grootste batterij ooit in een iPhone zelfs – maar verder is het in wezen dezelfde telefoon. Nieuw dit jaar is dat de camera beschikt over een verstelbaar diafragma. Dit betekent dat je hiermee zelf instelt hoeveel licht de lens doorlaat. Zo pas je dus de belichting en scherpte van je kiekje handmatig aan.

Bespaar tot €808,- door je telefoon in te ruilen

Momenteel krijg je tot en met 17 september €150,- extra inruilbonus. Dit bedrag ontvang je bij elke oude telefoon die je inlevert, bovenop de actuele inruilwaarde. Lever je bijvoorbeeld een iPhone 16 Pro in, dan krijg je hier €550,- voor.

Bij KPN betaal je bovendien in plaats van de adviesprijs van €1479,- nu €1320,-. Ruil je dus de iPhone 16 Pro van hierboven in, dan wordt de prijs van de iPhone 18 Pro verlaagd naar slechts €620,-!

Kies je voor de iPhone 18 Pro Max, dan bespaar je bij inruilen op de prijs van €1464,- zelfs €775,-. Daardoor kom je uit op €689,-.

iPhone Duo: nieuwste naam heeft ook een nieuw ontwerp

De afwezigheid van een nieuw instapmodel wordt goedgemaakt met een compleet nieuwe naam. We moesten eventjes wachten, maar de iPhone Duo is er eindelijk. Dit is de allereerste vouwbare iPhone en heeft zowel aan de binnen- als de buitenkant schermen. Is-ie nog dicht, dan heb je de beschikking over een 5,4 inch-display. Daarmee is hij dus lekker compact.

Vouw je hem echter open, dan heb je een zee van ruimte op het 7,6 inch-scherm. Daardoor is hij ideaal om te multitasken. Dit model laat echter nog eventjes op zich wachten, maar bestel je vanaf 16 oktober natuurlijk ook bij KPN.

Combivoordeel: gratis Netflix, ESPN Compleet óf Videoland

Heb je thuis ook vast internet van KPN? Let dan op, want je komt in aanmerking voor nog meer voordelen. Zo krijg je ook nog eens tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én kies je voor een gratis streamingdienst. Je kiest hierbij tussen Netflix, ESPN Compleet én Videoland. Heb je nog meer abonnementen van KPN op je adres, dan krijg je meer punten en dus meer voordelen.