Nieuwe Apple Watch Series 12 of iPhone 18 Pro gekocht? Hier scoor je accessoires met flinke korting

Heb je een nieuwe iPhone 18 Pro of Apple Watch Series 12 gekocht? Dan mogen handige accessoires natuurlijk niet ontbreken. Van hoesjes en opladers tot nieuwe Apple Watch-bandjes: er zijn nu verschillende deals te vinden. Wij zetten de leukste accessoires en kortingen voor je op een rij.

Scoor tijdelijk korting op accessoires voor je nieuwe iPhone en Apple Watch

De nieuwste Apple-devices zijn inmiddels verkrijgbaar en daarmee is het tijd om ook naar de accessoires te kijken. Voor de Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 en iPhone 18 Pro (Max) zijn allerlei nieuwe hoesjes, bandjes, opladers en andere handige accessoires te vinden. Verschillende aanbieders hebben momenteel bovendien interessante acties lopen, waardoor je sommige accessoires tijdelijk met korting scoort. Wij hebben de leukste deals voor je verzameld.

1. gsmpunt: 18% korting op hoesjes voor jouw nieuwe iPhone 18 Pro (Max)

Heb je onlangs een nieuwe Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max gekocht? Dan wil je jouw nieuwe Apple-apparaat natuurlijk goed beschermen en compleet maken. Bij GSMpunt vind je verschillende accessoires met korting, van nieuwe Apple Watch-bandjes tot hoesjes voor je iPhone.

Voor je nieuwe iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max zijn onder meer de hoesjes van Rosso Avanti en NEKIT interessant. Het Rosso Avanti-hoesje is gemaakt van Italiaans Alcantara en heeft een luxe uitstraling, terwijl de NEKIT Fiber juist een dun ontwerp van Kevlar heeft. Beide hoesjes ondersteunen MagSafe en Qi2.

Ook voor de nieuwe Apple Watch-modellen zijn verschillende bandjes verkrijgbaar. Zo kun je eenvoudig afwisselen tussen een sportief bandje voor dagelijks gebruik en een netter exemplaar. Bekijk hieronder alle accessoires en pak met de code PHONE18 maar liefst 18% korting op alle cases en hoesjes voor de iPhone 18 Pro (Max).

2. Smartphonehoesjes.nl: 15% korting & 2e halve prijs op Apple Watch bandjes

Ook bij Smartphonehoesjes.nl scoor je nu korting op accessoires voor je nieuwe Apple-devices. Met de code IP18 krijg je 15 procent korting op alle cases voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Je hebt daarbij keuze uit verschillende merken, waaronder imoshion, Decoded en Spigen. Daarnaast krijg je bij de smartwatchbandjes het tweede bandje voor de helft van de prijs én een gratis bewaarbox.

Voor je nieuwe Apple Watch vind je verschillende bandjes in allerlei stijlen, zodat je eenvoudig kunt afwisselen. Of je nu op zoek bent naar een sportief bandje voor dagelijks gebruik of een stijlvolle variant voor een andere look: er is genoeg keuze.

3. Appelhoes: dé webshop gespecialiseerd in Apple-accessoires

Bij Appelhoes kun je terecht voor verschillende hoesjes en accessoires voor je nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. In het assortiment vind je bekende merken als Nomad, Spigen en OtterBox, waarmee je kunt kiezen tussen een luxe uitstraling, een slank ontwerp of juist extra stevige bescherming. Ook voor de Apple Watch heeft Appelhoes verschillende accessoires in het assortiment. Denk aan bandjes in uiteenlopende materialen en stijlen, zodat je jouw nieuwe Apple Watch eenvoudig een andere uitstraling geeft.

4. Nieuwe iPhone 18 Pro én Apple Watch? Met Zens laad je ze tegelijk op

Met een nieuwe iPhone 18 Pro of Apple Watch wil je natuurlijk ook een handige manier om je apparaten op te laden. Zens heeft verschillende draadloze laders en laadstations waarmee je jouw Apple-apparaten netjes bij elkaar houdt. Van compacte MagSafe- en Qi2-laders tot uitgebreide laadstations voor meerdere apparaten tegelijk.

Vooral als je meerdere Apple-devices gebruikt, zijn de laadstations van Zens interessant. Zo kun je bijvoorbeeld je iPhone en Apple Watch tegelijkertijd opladen en is er bij sommige modellen ook ruimte voor je AirPods. Ideaal voor op je nachtkastje of bureau, zodat je aan het einde van de dag al je apparaten op één plek kunt opladen.