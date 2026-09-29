Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iPhone 18 pro op deurmat

De iPhone 18 Pro is hier wél op voorraad en zelfs morgen al bij jou thuis

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Een nieuwe iPhone 18 Pro nodig, maar liever niet weken moeten wachten tot je 'm in handen hebt? Wij hebben ontdekt waar het toestel op voorraad is en mórgen al van jou kan zijn.
Anouk Kersten -

Voor wie opzoek is naar een nieuwe iPhone 18 Pro en deze nog liever vandaag dan morgen in zijn handen heeft, kan het beste bij Belsimpel kijken. Na de lancering van de iPhone 18-serie is de vraag naar de iPhone 18 Pro enorm toegenomen. Dit heeft geleid tot een enorm verschil in levertijden bij alle aanbieders. Goed nieuws! Wie bij Belsimpel besteld, ziet morgen het toestel al op de deurmat verschijnen.

Morgen het toestel in huis? Check Belsimpel

Stel jouw iPhone 18 Pro samen bij Belsimpel

Vind jij de kleur het belangrijkste, het aantal GB opslag óf toch bij welke provider je een bundel afsluit? Hoe jouw ideale combinatie er ook uitziet, bij Belsimpel is het toestel op voorraad. Ga voor een bundel van KPN met onbeperkt data (1000 Mb/s), internet en sms’en en betaal de goedkoopste toestelkosten. Je bespaart hiermee namelijk €183,- t.o.v. Apple’s adviesprijs.

Scoor de iPhone 18 Pro in combinatie met KPN

Bekijk de iPhone 18 Pro in combinatie met Odido

Check de iPhone 18 Pro met een Vodafone abonnement

We zien dat bij de providers zelf de levertijden erg wisselend zijn per kleur en GB opslag van het toestel. De populaire kleur, bordeauxrood, heeft bij alle providers gemiddeld gezien een langere levertijd. Deze kan oplopen tot wel 4 weken. Wij snappen dat je zo snel mogelijk jouw nieuwe toestel wil gebruiken. Geen zorgen, want Belsimpel zegt: “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis“.

Morgen het toestel in huis? Check Belsimpel

Toestel met abonnement of los toestel

iPhone 18 Pro gletsjer lichtblauw in de hand

Vaak hebben aanbieders een aparte voorraad voor toestellen die zij verkopen in combinatie met een abonnement. Dus als jij dezelfde bundel van dezelfde provider vergelijkt bij meerdere aanbieders, kan het dus voorkomen dat er verschil zit in voorraad en levertijd. Ditzelfde verschil zien we bij de voorraad van een los toestel of een toestel in combinatie met een abonnement.

Zo hebben we ook bij Belsimpel naar de voorraad van een losse iPhone 18 Pro gekeken. Hier zien we dat de voorraad beperkt is en de levertijden oplopen tot 2 weken. Dus als je graag morgen al jouw nieuwe iPhone 18 Pro in huis wilt hebben, dan adviseren wij je deze aan te schaffen in combinatie met een abonnement van Odido, KPN of Vodafone.

Check de iPhone 18 Pro met bundel

Liever direct bij de provider bestellen?

Uiteraard is het ook mogelijk om de iPhone 18 Pro rechtstreeks bij de provider te scoren. Over het algemeen zijn de levertijden wel langer, maar ook bij sommige combinaties van kleur en GB opslag zijn de toestellen op voorraad. Bij KPN ontvang je nu €183,- toestelkorting. Vodafone geeft gratis AirPods 4 bij het afsluiten van een Unlimited-abonnement. Odido heeft nu tijdelijk €144,- toestelkorting bij de iPhone 18 Pro.

Bekijk de iPhone 18 Pro nu met €183,- toestelkorting

Bekijk de iPhone 18 Pro nu met AirPods 4 cadeau

Bekijk de iPhone 18 Pro nu met €144,- toestelkorting

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Alles over de iPhone 18 Pro (Max) levertijden: hoe zit het met de voorraad?

Op deze pagina lees je alles over de iPhone 18 Pro (Max) en iPhone Duo levertijd. We kijken naar de beschikbaarheid van de verschillende modellen, kleuren en opslagcapaciteiten. Ook vertellen we hoe het zit met de voorraden bij diverse winkels en providers, zodat je niet te lang op je bestelling hoeft te wachten.

Informatie

Laatst bijgewerkt
29 september 2026 om 17:30

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