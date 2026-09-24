iPhone 17 Pro fors goedkoper: dit is hét moment om toe te slaan [ADV]

Wil je graag een iPhone 17 Pro, maar vind je de oorspronkelijke prijs wat aan de hoge kant? Dan is dit een interessant moment om toe te slaan. De iPhone 17 Pro is inmiddels flink voordeliger verkrijgbaar en vooral met een abonnement kun je profiteren van extra voordeel.

iPhone 17 Pro haal je nu extra voordelig in huis bij Odido

Bij de introductie van de iPhone 17 Pro betaalde je nog €1329,- voor het toestel. Inmiddels is dat gelukkig flink veranderd. Bij Odido profiteer je tijdelijk van een mooie korting en loopt je voordeel op tot maar liefst €324,-. Zo haal je dit populaire Pro-toestel een stuk voordeliger in huis.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Odido. Lees onze disclaimer.

De huidige aanbieding maakt de iPhone 17 Pro extra aantrekkelijk. Zeker als je het toestel al een tijdje op het oog hebt, is dit een mooi moment om toe te slaan. Combineer je een abonnement met Internet en TV van Odido dan profiteer je bovendien van extra voordeel: je krijgt tot €5,- korting per maand op je internetabonnement, dubbele data op je mobiele abonnement én Videoland Basis inbegrepen (bij inruil van €2,50 aan Klantvoordeel).

Waarom de iPhone 17 Pro nog steeds een interessant toestel is

Hoewel de iPhone 18 Pro inmiddels verkrijgbaar is, heeft de iPhone 17 Pro nog steeds veel te bieden. Zo krijg je een helder 6,3-inch OLED-scherm met ProMotion. Dankzij de verversingssnelheid tot 120 Hz bewegen animaties en beelden soepel over het scherm. Dat merk je niet alleen bij het scrollen door apps, maar ook bij het bekijken van video’s en spelen van games.

Onder de motorkap zit de A19 Pro-chip, die ervoor zorgt dat apps snel openen en zware taken zonder moeite worden uitgevoerd. Ook op cameragebied is het toestel goed uitgerust. Met het uitgebreide camerasysteem maak je scherpe foto’s en video’s en heb je verschillende mogelijkheden om onderwerpen van dichtbij of juist van verder weg vast te leggen.

De iPhone 17 Pro is daarmee geschikt voor vrijwel alles wat je dagelijks met je smartphone doet. Van foto’s en video’s maken en social media gebruiken tot gamen, multitasken en werken onderweg. Daarbij kun je rekenen op jarenlang software-updates van Apple.

Zo profiteer je van nog meer voordeel op jouw nieuwe iPhone 17 Pro

Heb je meerdere Odido-abonnementen op hetzelfde adres? Dan kun je profiteren van Klantvoordeel. Zo krijg je bijvoorbeeld €5,- korting per maand op internet voor thuis, dubbele data bij mobiele abonnementen en tot €7,50 korting per maand op Unlimited-abonnementen. Daarnaast kun je €2,50 van je Klantvoordeel gebruiken voor Videoland Basis. Je hebt hiervoor minimaal twee geschikte abonnementen op hetzelfde adres nodig. Aanmelden kan eenvoudig via Mijn Odido.

iPhone 18 Pro en 18 Pro Max ook bij Odido in huis te halen

De nieuwste iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn inmiddels verkrijgbaar bij Odido. Ook bij deze modellen profiteer je tijdelijk van extra voordeel, waaronder een hogere inruilwaarde voor je oude iPhone. Zo wordt overstappen naar de nieuwste Pro-generatie extra interessant, terwijl je met de iPhone 17 Pro juist een mooie deal scoort op een krachtige Pro-iPhone.