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iPhone 17 Pro juist nú scherp geprijsd (en nog meer Apple-acties)

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Jij hebt mazzel! Nog tot en met 4 oktober profiteer jij van scherpe deals op Mobiel.nl. Bespaar op de iPhone 17 Pro en veel meer Mazzeltjes.
Anouk Kersten -

Mobiel.nl stunt met de Mazzeltjes! Tot en met 4 oktober profiteer jij van flinke kortingen op iPhone toestellen, accessoires, internet en tv-abonnementen en sim only-deals. Wij hebben de beste aanbiedingen voor jou uitgezocht.

iPhone 17 Pro (Max) kleuren

Bekijk iPhone’s bij de Mazzeltjes

Accessoires Belkin IFA 2026

Bekijk de accessoires op Mobiel.nl

Bekijk Internet & TV op Mobiel.nl

Bekijk sim only-deals Mazzeltjes

Inhoudsopgave

€410,- korting op de iPhone 17 Pro

Toe aan een update van jouw toestel? De iPhone 17 Pro is een Mazzeltje en wordt nu voor een scherpe prijs aangeboden. In combinatie met een Odido-abonnement ontvang jij tot wel €410,- toestelkorting. Ruil je oude iPhone in en ontvang de inruilwaarde rechtstreeks op jouw rekening: nog een Mazzeltje.

DatabundelBundelkosten bij 24 maandenEenmalige toestelkosten
10 GBVan €17,50 voor €16,- p/m€866,-
Onbeperkt GB (400 Mbps)Van 27,50 voor €25,- p/m€875,-
Onbeperkt GB (1000 Mbps)Van 32,50 voor €30,- p/m€840,-

De iPhone 17 Pro werkt razendsnel door de A19-chip, hierdoor kan het toestel meerdere taken tegelijkertijd verwerken. Daarnaast maak jij met dit toestel prachtige foto- en videocontent. Het toestel beschikt namelijk over een 48 megapixel-telelens, waardoor inzoomen tot wel acht keer kan zonder kwaliteit te verliezen. Tot slot kan je op een enkele accu lading tot wel 31 uur lang video’s kijken.

Scoor de iPhone 17 Pro

Sim only-deals

Mobiel.nl heeft de komende dagen meerdere scherpe sim only-deals. Wij hebben twee interessante deals voor jou op een rij gezet. Sluit een bundel af van Simyo en ontvang €70,- cashback. Bij een contract van 24 maanden betaal je bij Simyo slechts €0,50 bij een bundel vanaf 20 GB in het eerste jaar. Bij een één-jarig abonnement geldt deze deal ook, maar dan voor de eerste 6 maanden van de contractperiode.

Sluit een bundel af van Odido en ontvang een cadeautje óf €200 cashback. Bij een bundel met 10 GB internet voor 24 maanden kan je kiezen uit een JBL Flip 6 t.w.v. €149,99, een Kooduu Sensa Play mini t.w.v. €99,95 óf een JBL Live Flex 3 t.w.v. €149,99. Nog niet helemaal zeker welke accessoire bij je past? Kies dan voor een accessoiretegoed t.w.v. €100,-. Bij het unlimited Basis en Snelst pakket krijg jij €200,- cashback.

Check Simyo en ontvang €70,- cashback

Bekijk Odido. Kies jij een cadeautje óf €200,- cashback

Review: camera van iPhone 17 Pro

Internet & TV bij KPN nu €35,- per maand

Neem van KPN internet & TV (24 maanden) en betaal de eerste 12 maanden €35,-. Goed nieuws! Dit is namelijk niet het enige voordeel dat Mobiel.nl bij een KPN Internet & TV abonnement aanbiedt. Je krijgt namelijk nu tot €200,- cashback. De hoogte van de cashback is afhankelijk van het pakket dat jij kiest. Ga je voor een pakket inclusief TV? De eerste 12 maanden krijg je TV er gratis bij, na deze periode betaal je de standaardprijs van €12,75 per maand.

InternetsnelheidCashbackPrijs eerste 12 maanden incl. TVNa afloop van actieperiode incl. TVGemiddelde kosten per maand incl. TV
200 Mbps€150,-€35,-€57,75€46,38
500 Mpbs€180,-€35,-€63,75€49,38
1 Gbps€200,-€35,-€65,25€50,13
2 Gbps€200,-€35,-€82,75€58,88
Check KPN Internet & TV

Liever een cadeautje uitzoeken? Dat kan natuurlijk ook. Bij het afsluiten van een KPN Internet & TV abonnement kan jij kiezen voor een Playstation 5 t.w.v. €599,- óf een Nintendo Switch t.w.v. €489,-. Let goed op, want kies je liever een cadeau dan krijg jij geen korting op de eerste 12 maanden van het contract én ontvang jij geen cashback.

Mazzeltjes tot en met 4 oktober

In dit artikel hebben we slechts een aantal deals besproken. Mazzeltjes duurt nog tot en met 4 oktober. Neem zeker een kijkje op Mobiel.nl en check op welke andere producten jij fors kan besparen.

Check alle Mazzeltjes

Informatie

Laatst bijgewerkt
22 september 2026 om 20:00

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