iPhone 13 Pro kopen – waarom ook niet?

Terwijl alle ogen zijn gericht op de nieuwe iPhone-modellen sta jij misschien wel voor een heel ander dilemma: je iPhone is aan vervanging toe en je overweegt een iPhone 13 Pro. Wat ons betreft een goed idee, want de iPhone 13 Pro is ook nu nog een prima keuze. Dit zijn de belangrijkste punten om voor de iPhone 13 Pro te kiezen.



#1 De iPhone 13 Pro is meteen leverbaar

Terwijl de levertijden van de iPhone 14 Pro inmiddels zijn uitgelopen naar eind oktober en sommige leveringen zelfs pas in november zullen plaatsvinden, kun je de iPhone 13 Pro vandaag of morgen al in handen hebben. Dit model is bij alle providers en webwinkels nog steeds in het assortiment en makkelijk te krijgen, in elke gewenste kleur en opslagvariant.

#2 De kleuren van de iPhone 13 Pro zijn helemaal OK

Bij de iPhone 14 Pro is de kleur paars nieuw toegevoegd aan het assortiment. Mocht je daar niet zoveel om geven of liever een blauwe willen hebben, dan zit je goed bij de iPhone 13 Pro-serie. Deze is in een mooie lichtblauwe kleur verkrijgbaar, namelijk Sierra Blue. Je kunt ook kiezen voor Grafiet, dat maar een tintje lichter is dan de huidige kleur Spacezwart. Ben je fan van de kleuren zilver of goud, dan is er nauwelijks verschil te zien in kleur.

#3 Niet iedereen heeft crashdetectie nodig

Crashdetectie is een van de grote nieuwe functies in de iPhone 14-modellen. Maar heb je een auto van 2018 of nieuwer, dan is het eCall-systeem al standaard daarin aanwezig. En was je toch al van plan om een nieuwe Apple Watch te kopen, dan zit het daar ook al in.

#4 Niet iedereen heeft 48 megapixel nodig

Een andere grote vernieuwing op de iPhone 14 Pro-modellen is dat er nu een 48-megapixel cameralens in zit. Dit werkt echter alleen als je foto’s in ProRAW schiet. En dat heeft op z’n beurt weer alleen zin als je achteraf handig bent met fotobewerking en/of professioneel fotograaf bent. Heb je nu een iPhone 12 Pro en heb je nog nooit ProRAW gebruikt, dan zul je het op de iPhone 14 Pro waarschijnlijk ook niet gebruiken. En heb je een professionele camera voor die hele bijzondere momenten, dan zul je die ook eerder tevoorschijn pakken voor mooie foto’s.

#5 Er zijn veel overeenkomsten

Natuurlijk ga je enkele vernieuwingen mislopen, zoals het always-on scherm en het Dynamic Island. Deze verbeteringen zijn nice-to-have, maar niet noodzakelijk. Wat het Dynamic Island betreft is er zelfs goed nieuws: er zijn al geruchten dat het volgend jaar naar alle iPhone 15-modellen komt, dus ook naar de instappers.

Naast de verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro. Beide modellen hebben nagenoeg hetzelfde design, met platte zijkanten een roestvrij stalen behuizing. Het gaat in beide gevallen om de modernste ontwerpen, dus wat dat betreft zal de keuze vooral gebaseerd zijn op kleur. De opslagcapaciteiten zijn ook gelijk, variërend van 128GB tot 1TB. Ook hebben beide modellen ondersteuning voor draadloos opladen, zijn ze voorzien van een Lightning-poort en kun je opladen met MagSafe. De stevigheid van beide modellen is ook gelijk, met een Ceramic Shield display van OLED. Tot slot maken beide modellen verbinding met 5G-netwerken en zijn de afmetingen nagenoeg gelijk. Het verschil is slechts een paar millimeter, maar dat zal voor het gevoel geen verschil maken.

#6 De iPhone 13 Pro is veel goedkoper

Terwijl Apple de prijzen van de iPhone 14-modellen heeft verhoogd, is de iPhone 13 Pro nog voor de ‘oude’ prijs te krijgen. Sterker nog: de iPhone 13 Pro al is inmiddels veel goedkoper geworden. Terwijl je voor de 128GB iPhone 14 Pro tegenwoordig vanaf €1329,- kwijt bent, kun je z’n voorganger voor iets meer dan €1000,- vinden. Je kunt daardoor moeiteloos €300,- besparen zonder uitgebreid te hoeven zoeken.

Hieronder zie je de actuele prijzen voor een losse iPhone 13 Pro in verschillende kleuren.

Wil je de verschillen tussen iPhone 14 Pro en iPhone 13 Pro bekijken? Daar hebben we een apart artikel over!