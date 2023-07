Indie App Sales: korting op apps

In de App Store vind je soms nog wat interessante aanbiedingen voor apps. Zo was er afgelopen december nog de Indie App Santa, waarin elke dag een andere app afgeprijsd werd. Met Indie App Sales bieden tientallen ontwikkelaars aantrekkelijke kortingen op meer dan honderd apps. We hebben de meest interessante apps en deals voor je op een rij gezet.



Aan Indie App Sales doen tientallen onafhankelijke ontwikkelaars mee. De actie loopt op 11 en 12 juli (niet geheel toevallig tegelijk met Prime Day) en is opgezet door ontwikkelaar Matt Corey (@Matt1Corey), bekend van diverse apps voor onder andere HomeKit. Hij heeft zijn collega-ontwikkelaars ingeschakeld en een mooie selectie aan apps klaargezet, die je met korting kunt downloaden. Vaak gaat het om een aanbieding voor de aanschaf van de app zelf, maar soms gaat het om korting op een in-app aankoop. In sommige gevallen heb je een kortingscode nodig om te profiteren van de korting.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle apps die meedoen met de actie, inclusief de kortingscode die je soms nodig hebt. Om je alvast op weg te helpen, hebben we hieronder de meest interessante apps voor je verzameld:

Voor meer interessante apps met korting check je de pagina bij Indie App Sales.