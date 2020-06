Ook dit jaar is het weer tijd voor de iDays . Tijdens deze jaarlijkse kortingsactie van Amac scoor je tien dagen lang korting op allerlei Apple-producten. Denk aan korting op Mac, maar ook op iPad, Apple Watch en diverse accessoires. We hebben de beste deals op een rij gezet.

iDays 2020 bij Amac

Een maandje later dan gebruikelijk is het vanaf 23 juni tot en met 5 juli weer tijd voor de iDays bij Amac. Amac is dit jaar de enige Apple Premium Reseller die mee doet aan de kortingsactie. Zo krijg je nu zo’n €100,- korting op een MacBook Air, €20,- korting op een iPad en €10,- korting op een Apple Watch. Ook voor een mooie korting op Apple Watch-bandjes en andere Apple-accessoires moet je nu bij Amac zijn.



€100 korting op MacBook Air

Op de allernieuwste MacBook Air krijg je nu €100,- korting. Het 2020-model heeft een nieuwe chip, een verbeterd Magic Keyboard met schaarmechanisme en extra opslag. De batterij van de MacBook Air 2020 gaat zo’n 11 uur mee, dus je kan er de hele dag op werken.

Bekijk hier alle MacBook Airs bij Amac

Nog meer korting: met de kortingscode AMAC2020 krijg je 5% korting op álle Macs, dus ook bijvoorbeeld de MacBook Pro, iMac en Mac mini. De kortingscode is ook te te gebruiken op reeds afgeprijsde modellen, dus ook op de nieuwste MacBook Air.

Bekijk hier het volledige Mac-assortiment bij Amac en gebruik de kortingscode AMAC2020 .

iPad met €20 korting

Op de 7e generatie iPad krijg je nu €20 korting. Je betaalt geen €389, maar €369. De iPad 2019 heeft een 10,2-inch display en biedt ondersteuning voor de Apple Pencil en het Smart Keyboard. Je kan kiezen uit drie kleuren en uit twee opslagcapaciteiten, maar de korting geldt alleen op het 32GB-model.

Bekijk hier alle iPad-deals bij Amac!

Apple Watch met €10 korting

Bij de Apple Watch Series 3 krijg je €10,- korting, op zowel het 38mm- als 42mm-model. De Apple Watch Series 3 is het model uit 2017, maar is nog altijd supersnel en zit boordevol functies. Voor iedereen die een goede smartwatch zoekt en niet al teveel geld wil betalen, is de Apple Watch Series 3 nog altijd een goede keuze. Het horloge is waterdicht zodat je ermee kan zwemmen en er zit GPS in. De Apple Watch Series 3 kan later dit jaar ook geüpdatet worden naar watchOS 7.

Voor het 38mm-model betaal je nu geen €229,-, maar €219,-. Liever de grotere 42mm Apple Watch Series 3, dan ben je nu geen €259,- maar €249,- kwijt.

Bekijk hier alle Apple Watch-deals bij Amac!

Apple Watch-bandjes vanaf €29,95

Je kunt bij de Apple Watch extra geld besparen op allerlei officiële Apple Watch-bandjes. Er zijn allerlei modellen in de aanbieding, ook bandjes en kleuren die niet meer bij Apple te koop zijn. Liever een uniek bandje, dan zijn er ook nog andere merken met extra korting.

Bekijk alle aanbiedingen op Apple Watch-bandjes bij Amac!

Korting op overige accessoires

Bekijk ook deze aanbiedingen op diverse andere Apple-accessoires:

Bekijk hier alle aanbiedingen tijdens de iDays bij Amac.