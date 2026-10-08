Het eerste jaar 50% korting op internet én gratis tv: deze provider biedt het aan

Besparen op internet en tv? Deze provider heeft een opvallende aanbieding waarmee je het eerste jaar flink minder betaalt. Ontdek hoeveel je bespaart en hoe de actie werkt.

Hollandsnieuwe stunt tijdelijk met een zeer aantrekkelijke actie op internet- en tv-pakketten. Je krijgt namelijk het eerste jaar 50% korting op je internetpakket! Dus sluit je een 2-jarig contract af, dan betaal je de eerste maanden slechts de helft. Bovenop deze korting krijg je óok nog het eerste jaar gratis tv erbij! Oftewel, een actie die je niet aan je voorbij kan laten gaan.

Tijdelijk een jaar lang voordelig internetten

De actie geldt voor pakketten met internet en tv, maar ook als je alleen voor internet kiest. Bij een 2-jarig contract krijg je dus het eerste jaar 50% korting en gratis tv. Kies je liever voor een 1-jarig contract dan geniet je van dezelfde voordelige prijzen, maar dan voor slechts 6 maanden. Na afloop van de actieperiode betaal je de reguliere maandelijkse kosten.

Naast Hollandsnieuwe biedt ook Mobiel.nl deze actie aan: snel of supersnel internet het eerste jaar met 50% korting inclusief gratis tv. De actievoorwaarden zijn identiek, dus eigenlijk maakt het niet uit waar jij je internet en tv-pakket afsluit.

Welk internetpakket past bij mij?

Hollandsnieuwe biedt 2 internetsnelheden aan. Voor alleenstaande of 2-persoons huishoudens die voornamelijk websites bezoeken en af en toe streamen, is het Snel-pakket voldoende (100 Mbit/s). Deze verbinding ondersteunt gelijktijdig gebruik op meerdere apparaten en is geschikt voor dagelijks gebruik.

Woon je met meer personen óf wil je zeker weten dat je nooit over het limiet heen komt? Dan is Supersnel internet met 1Gbit/s de betere keuze. Dat geldt zeker als je meerdere Apple-apparaten tegelijkertijd intensief gebruikt, zoals bijvoorbeeld een Mac voor het thuiswerken in combinatie met een Apple TV en iPad voor het streamen.

De kosten bij een 2-jarig contract zijn als volgt:

Snel internet (100 Mbit/s): het eerste jaar €17,50 per maand , daarna €35,- per maand

, daarna €35,- per maand Supersnel internet (1 Gbit/s): het eerste jaar €22,50 per maand, daarna €45,- per maand

Tv ontvang je het eerste jaar er gratis bij, daarna betaal je €10,- per maand.

Tv kijken op je iPhone en iPad

Naast het internet kan je ook een tv-pakket toevoegen. Hollandsnieuwe maakt daarvoor gebruik van een eigen tv-app die meer dan 50 populaire zenders in hd-kwaliteit laat zien. Je hebt dan geen los tv-kastje, extra kabels of aparte afstandsbediening nodig, want de app werkt eenvoudig via wifi op een smart-tv, mediaspeler, smartphone of laptop.

Voor Apple-gebruikers betekent dit dat je gewoon via je iPhone of iPad kan kijken. De app biedt bovendien allerlei voordelen: programma’s tot 48 uur terugkijken, live uitzendingen vanaf het begin opstarten en op 2 apparaten tegelijk kijken.

Al deze voordelen krijg je het eerste jaar helemaal gratis als je ook een internetpakket afsluit van Hollandsnieuwe bij de provider zelf of bij Mobiel.nl.