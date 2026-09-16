Vier Apple AirTag’s (2e generatie) voor €0? Zo werkt het

De actie die je niet wil missen

Budget Thuis biedt op Belsimpel.nl drie verschillende abonnementen aan waarbij jij gratis de Apple AirTag 2 4-pack cadeau krijgt. Al bij een 2-jarig contract vanaf 30 GB en 200 minuten bellen en sms’en ontvang jij dit cadeau gratis. Goed nieuws! Er is meer. De eerste acht maanden van de contractperiode krijg jij 50% korting op jouw abonnementskosten.

Sim only-bundels met de Apple AirTag 2 inbegrepen

Data Minuten/sms Actieprijs p/m

(eerste acht maanden) Regulier prijs p/m

(na acht maanden) 30 GB 200 minuten + sms €5,25 €10,50 30 GB Onbeperkt €6,- €12,- Onbeperkt Onbeperkt €10,- €20,-

Waarom de Apple AirTag 2 zo handig is

De Apple AirTag is een kleine, platte, ronde tracker die je heel makkelijk aan je sleutels, in je tas of op je fiets kan vastmaken. Doordat deze tracker volgbaar is, raak jij nooit meer je spullen kwijt. Kies zelf waar je de AirTag aan vast wilt maken, zodat jij jouw spullen altijd kan terugvinden. De AirTag werkt samen met je iPhone, iPad of Apple Watch via de app “Zoek Mijn”. Deze app is standaard geïnstalleerd op jouw apparaat en makkelijk in gebruik. Als je iets kwijt bent, dan kan je op de kaart in de app zien waar het ongeveer is. De AirTag kan je vervolgens een geluidje laten afspelen en zo heel simpel jouw verloren tas of sleutels terugvinden. Nog niet overtuigd? Lees dan even verder na de afbeelding.

De tweede generatie is weer geavanceerder dan zijn voorganger. Door het verbeteren van de chip kan de AirTag 2 in combinatie met jouw toestel nog nauwkeuriger de exacte locatie van de AirTag opsporen. Daarnaast wordt via de Apple Watch nu een pijltje getoond in welke richting jouw AirTag zich bevindt. Voorheen kon je alleen een geluidje laten afspelen. Tot slot, de AirTag 2 heeft een luidere speaker. Hierdoor hoor je het geluid al van veel verder weg.