Dit is de goedkoopste manier om een sim only op je iPhone te krijgen

Toe aan een nieuw sim only-abonnement? De prijsverschillen tussen providers zijn groter dan je denkt. Wij hebben uitgezocht welk abonnement op dit moment de voordeligste is. Lees in dit artikel bij wie jij jouw nieuwe bundel het beste kan afsluiten.

Wij hebben meerdere sim only-abonnementen vergeleken en voor jou de goedkoopste van dit moment uitgezocht. Deze scoor jij namelijk van Youfone! Bij Mobiel.nl stunt Youfone tijdelijk met een leuke actie waarbij jij €50,- cashback krijgt én korting op de eerste 9 maanden van de contractduur. Je betaalt slechts €3,73 per maand bij een bundel met 10 GB internet en 300 minuten.

Allergoedkoopste sim only-bundel van dit moment

Sluit een nieuw abonnement af bij Youfone en profiteer van de laagste prijs. Tot en met 4 oktober ontvang jij namelijk €50,- cashback bij het afsluiten van een nieuw Youfone abonnement via Mobiel.nl. Daarnaast geeft de provider nu de eerste 9 maanden (bij een 2-jarig contract) flinke korting op de abonnementsprijs per maand. Zo betaal je voor een bundel met 10 GB internet en 300 minuten nu de eerste 9 maanden slechts €3,- per maand. Wil jij het voordeligste abonnement van dit moment? Kies dan voor deze bundel.

Dubbel voordeel dus van Youfone, terwijl je bij andere providers snel €1,50 of meer per maand kwijt bent. Kijk hieronder welke bundel het beste bij jou past.

Hoe werkt cashback bij Mobiel.nl?

Zoals al vermeld krijg je nu bij het afsluiten van een nieuw Youfone sim only-abonnement via Mobiel.nl €50,- cashback. Maar hoe werkt cashback eigenlijk? Nadat je de bestelling hebt afgerond kan je het bedrag claimen via cadeaulounge.nl. Op deze website kies je de juiste actie en vul je het ordernummer en e-mailadres in. Als alles succesvol geregistreerd is, krijg je een bevestiging. De €50,- wordt na goedkeuring binnen 3 weken op je rekening gestort.

Voor deze actie is het belangrijk dat je de cashback uiterlijk 2 weken nadat de bestelling is afgerond hebt aangevraagd. Daarnaast is het belangrijk om hetzelfde e-mailadres te gebruiken zowel bij de aanvraag als bij het plaatsen van de bestelling. Uiteraard vervalt het recht op de cashback als je de bestelling annuleert.