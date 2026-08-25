Waarom dit een héél goed moment is om de iPhone 17 Pro te halen

Overweeg je een nieuwe smartphone? Dan is dit misschien het moment om toe te slaan. De iPhone 17 Pro is tijdelijk flink goedkoper en daardoor extra interessant. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rij.

iPhone 17 Pro flink goedkoper: dit zijn de beste deals

De iPhone 17 Pro is het meest uitgebreide model binnen de iPhone 17-serie. Met een adviesprijs van 1.329 euro is het toestel niet bepaald goedkoop, maar gelukkig zijn er inmiddels manieren om hem een stuk voordeliger te krijgen. We zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

iPhone 17 Pro scoor je hier met €324,- korting

Koop je de iPhone 17 Pro het liefst rechtstreeks bij je eigen provider? Dan kan dat extra voordelig uitpakken, zeker als je thuis al internet hebt bij dezelfde provider. Zo kun je bijvoorbeeld profiteren van extra korting op je abonnement of krijg je een streaming- of tv-pakket cadeau. Bij KPN krijg je bijvoorbeeld een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement, terwijl Odido tot 5 euro korting per maand op je vaste internet geeft.

Ook voor de beste deal op de iPhone 17 Pro kun je bij de providers terecht. Odido is op dit moment het voordeligst: bij een abonnement betaal je tijdelijk €1.005,- voor het toestel. Ook KPN en Vodafone bieden korting op het toestel. We hebben de prijzen hieronder voor je op een rij gezet.m

iPhone 17 Pro met onbeperkt abonnement: al vanaf €781,-

Wie de iPhone 17 Pro los wil kopen, vindt momenteel een van de beste deals bij Bol. Daar is het toestel momenteel verkrijgbaar vanaf €1.099,-. Je kunt echter nog meer besparen door de iPhone 17 Pro op dit moment te combineren met een abonnement. Bij Odido via Belsimpel betaal je in combinatie met een nieuw Unlimited-abonnement slechts €781,- voor het toestel. Dat is €318,- minder dan wanneer je de iPhone 17 Pro momenteel los koopt.

iPhone 17 Pro bij webwinkels: al vanaf €781,-

De iPhone 17 Pro scoor je heel voordelig in combinatie met een abonnement bij bekende webwinkels zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hoeveel je uiteindelijk voor het toestel betaalt, hangt af van het abonnement dat je kiest. Over het algemeen geldt: hoe uitgebreider je bundel, hoe lager de prijs van de iPhone 17 Pro.

Ook met een minder uitgebreid abonnement kun je al honderden euro’s besparen op de losse prijs van de iPhone 17 Pro. Heb je daarnaast al internet van dezelfde provider? Dan krijg je vaak nog extra korting op je maandelijkse abonnementskosten. Op dit moment betaal je voor de iPhone 17 Pro het minst bij een Unlimited-abonnement van Odido via Belsimpel: daar betaal je €781,- voor het toestel.

Ook KPN en Vodafone hebben interessante aanbiedingen. Bij Vodafone betaal je in combinatie met een Unlimited-abonnement via Belsimpel €810,- voor de iPhone 17 Pro. Kies je voor een KPN Unlimited-abonnement, dan komt de toestelprijs uit op €912,-. In beide gevallen ben je daarmee een stuk goedkoper uit dan wanneer je de iPhone 17 Pro los koopt.

Vergelijk zelf de prijzen en abonnementen

Je weet nu hoe je de iPhone 17 Pro het voordeligst kunt kopen. Heb je een voorkeur voor een bepaalde kleur of een andere bundel die we niet hebben genoemd? Check dan zelf de actuele prijzen. Dat gaat makkelijk via onze iPhone 17 Pro-pagina met abonnementen.