Gardena robotmaaiers nu met 100 euro cashback

Als je toch langdurig thuis moet blijven, is dat een mooi moment om eens naar je tuin te kijken. Leg er een grasmat in en met deze robotmaaiers heb je er vervolgens geen omkijken naar. Tijdelijk krijg je 100 euro cashback bij een Gardena robotmaaier.

Gardena Sileno-grasrobots werken met app

Zelf grasmaaien kan natuurlijk ook, maar tegenwoordig lukt het net zo makkelijk met een robotmaaier. Meestal zijn robotmaaiers vrij duur, maar dankzij deze cashback-actie kun je er eentje in huis halen voor een iets vriendelijker bedrag. Bij Gardena kun je kiezen uit meerdere modellen. De grasmaairobots uit de Sileno-serie zijn allemaal geschikt om via een app aan te sturen. Het werkt helaas nog niet met HomeKit, omdat deze productcategorie door Apple nog niet wordt ondersteund. Je kunt dus geen stemcommando geven om je maairobot aan het werk te zetten. Maar in de app op een knop drukken of een maaischema instellen is ook niet zoveel werk.

Hier vind je de actiemodellen

Dit zijn de Gardena-grasmaaiers waaruit je kunt kiezen:

Sileno city: voor tuinen met een oppervlak van 250 tot 500 vierkante meter

Sileno life: voor tuinen en grasvelden van 750 tot 1250 vierkante meter

Sileno+: voor grasvelden en voetbalvelden vanaf 1600 vierkante meter en meer

Alleen de modellen uit de serie Sileno zijn met een app te bedienen. Verder heeft Gardena een smart garden-systeem waarmee je je tuinautomatisering nog verder kunt uitbreiden. Zo kun je ook sproeiers en andere tuinaccessoires op afstand bedienen.

De Gardena Refundactie houdt in, dat je kunt kiezen uit één van de volgende extra’s: