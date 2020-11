Flitsdeal: Belkin Charge Dock voor iPhone en Apple Watch

Belkin Charge Dock voor Apple Watch en iPhone

Maar je kunt deze Charge Dock natuurlijk ook op je bureau zetten. Het voordeel van ‘s nachts opladen is dat het helemaal niet zo snel hoeft te gaan. De 7,5 Watt power is dan ook meer dan genoeg om ‘s ochtends weer met een volle iPhone en Apple Watch op te staan. Je kunt kiezen uit de kleuren wit of zwart, passend bij de tafel waarop je ‘m gaat neerzetten.

Bekijken: Belkin Charge Dock van €118 voor €63,69 (-46%)

Deze deal kan op elk moment weer voorbij zijn, vandaar dat we het een flitsdeal hebben genoemd.



De Belkin draadloze oplaadstation is ideaal voor je nachtkastje en biedt 3-in-1 opladen om je onmisbare apparaten van stroom te voorzien terwijl je slaapt of door de dag door. Een 7,5 Watt draadloos oplaadstation voorziet je iPhone van de hoogst mogelijke draadloze snelheid die bij Qi-laders mogelijk is, terwijl een 5 Watt magnetisch oplaadpunt je Apple Watch van stroom voorziet.

Het oplaadstation ondersteunt de nachtstandmodus voor de Apple Watch om de wekkerfunctie tijdens het opladen in te schakelen. Met een extra USB-A-poort aan de achterkant van de oplader van 5 Watt, kun je tegelijkertijd een ander apparaat zoals AirPods of powerbank opladen, om zo een laadstation voor drie apparaten te creëren, allemaal via één stopcontact.

