Je kunt met een korting tot wel 65% kijken naar de volgende films tijdens de kerstdagen:

Geldig tot 21 december 2020.

Als je dit combineert met een iTunes-deal op giftcards ben je nog goedkoper uit. Je kunt de films ook zien als je Disney+ abonnee bent. Daar kun je bovendien de film in 4K zien, terwijl dat bij iTunes nog niet het geval is.

De deal voor The Lion King is wat ons betreft de beste. Het geldt voor zowel de Nederlandse als de Engels gesproken versie. Je krijgt er bovendien allerlei iTunes-extra’s bij, zoals een blik achter de schermen. De film speelt zich af op de Afrikaanse savanne, waar een toekomstige koning is geboren: de jonge welp Simba. Hij zal zijn vader koning Mufasa, ooit moeten opvolgen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Mufasa’s broer Scar heeft duistere plannen…

Het gaat hier om de nieuwste versie, waarbij de dieren echt tot leven komen. Het productieteam is hiervoor naar Afrika gereisd om het gedrag van de dieren zo goed mogelijk na te bootsen. Ook bijzonder is dat Elton John en Tim Rice vijf nieuwe muzieknummers voor de film schreven, waaronder de aftitelsong ‘Can You Feel the Love Tonight’, dat door Elton John zelf is ingezongen.