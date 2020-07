Het is misschien wat vroeg, maar de tweede helft van het jaar is begonnen en voor je het weet wordt het wat kouder. Maak daarom je huis klaar voor het koude seizoen met deze thermostaten en radiatorknoppen met een korting van 32 tot 40%.

Radiatorknoppen van Tado en Netatmo

Deze deals zijn te vinden bij Tink, een van oorsprong Duitse winkel waarbij je een lange adem moet hebben wat levering betreft. Het kan dus best zijn dat je twee weken op je bestelling zit te wachten. Maar de herfst duurt nog even en je hebt vast nog geen haast. Als je je abonneert op de nieuwsbrief van deze winkel krijg je nog eens 5 euro extra korting.

Hier kun je uit kiezen:

Tado Starterkit V3+ met bridge en 3 radiatorknoppen + gratis installatieservice: nu voor €199 (elders ca. €292, 32% korting)

Netatmo thermostaat + 3 radiatorknoppen: nu voor €229 (elders ca. €369, 40% korting)

Het grootste verschil tussen deze twee aanbieders is dat Tado ondersteuning biedt voor OpenTherm-communicatie en dat Netatmo alleen werkt met Aan/Uit. Hierdoor kun je met Tado iets meer gas besparen, mits de ketel ook ondersteuning voor OpenTherm biedt. Verder is het vooral een kwestie van smaak welke radiatorknoppen je het mooist vindt.

Tado: bridge + 3 knoppen + installatie

Als je de Tado-bridge met drie knoppen elders wilt kopen ben je zo rond de 100 euro kwijt voor de bridge, zo’n 120 euro voor de radiatorknoppen en dan nog eens 65 euro voor de installatieservice. Heb je geen zin om de knoppen zelf aan te brengen, dan laat je het met deze deal gewoon door iemand doen. Tink stuurt hiervoor een handige persoon (m/v).

De set biedt het volgende:

Bridge met 1 radiatorknop + uitbreidingsset met 2 radiatorknoppen

Werkt met HomeKit

Ook vanaf buitenshuis te bedienen

Tijdschema’s maken

Analyseert luchtkwaliteit binnenshuis

Bespaart tot 31% op je stookkosten

Uit te breiden met premium-functies

Gratis installatie

In totaal nu voor €199 (elders ca. €300)

Netatmo thermostaat + 3 radiatorknoppen

Netatmo is een geliefd merk onder HomeKit-gebruikers, al zijn de radiatorknoppen door hun opvallende Starck-design wel iets aparter. Je kunt nu een thermostaat plus 3 radiatorkranen in huis halen voor iets meer dan 200 euro.

Werkt met HomeKit en Google Assistent

Slimme verwarmingsregeling

Spraakbesturing

Zelflerend met Auto-Adapt en Auto-Care

Vier sneltoeten voor intelligente regeling

In totaal nu voor €229 (elders €369)

De prijzen in deze vergelijker zijn een indicatie en laten mogelijk niet de vaak kortstondige afprijzingen zien.