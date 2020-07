Dagdeal: Smart Battery Case voor iPhone XS voor 80 euro

Zoek je nog een Smart Battery Case voor je iPhone XS? Dan hebben we hier een deal voor je: 80 euro in plaats van de gebruikelijke prijs van 149 euro bij de Apple Store. Dat is 38 procent korting!

Normaal kost een dergelijke case bij Apple €149. Je hebt dan de keuze uit de kleuren zwart, wit en rozenkwarts. Ben jij meer van de kleur zwart, dan zit je goed met deze deal want je betaalt maar 80 euro en dat is 38 procent korting.

Bekijk deze deal

De Smart Battery Case is ook draadloos op te laden en is geschikt voor alle gecertificeerde Qi-opladers. Als je je iPhone en het batterijhoesje tegelijkertijd oplaadt, kun je tot 33 uur bellen, tot 21 uur internetten en nΓ³g langer muziek luisteren en films kijken. Zit je iPhone in de Smart Battery Case, dan zie je op het toegangsscherm van je iPhone en in Berichtencentrum de batterijstatus. Je weet dus altijd hoeveel lading de batterij nog heeft.

De varianten in wit en rozenkwarts zijn ook een stuk goedkoper dan bij Apple zelf (zo rond de €105), maar als je echt wilt besparen neem je de variant in het zwart. Om een indruk te geven van het prijsniveau bij andere winkels zie je hier enkele prijzen.