Zou je deze onderdelen los kopen, ben je minimaal het volgende kwijt:

Weerstation: €142,99

Windmeter: €86,50

Regenmeter: €60,19

Opgeteld is dit €289,-. Koop je alle producten echter in één bundel, dan kun je meer dan 30% besparen. Deze deal is beschikbaar via Tink en dat betekent dat je wel wat geduld moet hebben. De levertijden bij deze aanbieder kunnen soms erg lang zijn, maar als je het geen probleem vindt om de spullen pas over twee weken te krijgen, dan is het een mooie besparing.

Bekijken: Netatmo premium weerstation voor €199 – gebruik code NETATMO20

Zie je een prijs van €219? Dan ben je nog vergeten de kortingscode toe te passen bij het bekijken van je winkelwagentje! De laagste prijs tot nu toe was €214,95 voor deze set.

Bij Tink zijn nog meer sets van Netatmo te koop:

Netatmo Security Pack voor €228,95 met kortingscode

Netatmo Premium Set voor €439,- met kortingscode

Netatmo Welcome indoor 2-pack voor €259,- met kortingscode

Wat kun je zoal met dit Netatmo premium weerstation? Het weerstation (met HomeKit) fungeert als een centraal punt om alle metingen te verzamelen. Deze meet 10 verschillende waarden en geeft dit in grafieken weer in de app. Ook kun je meldingen krijgen wanneer bepaalde grenswaarden worden overschreden. De indoormodule meet de binnentemperatuur, CO2-gehalte, luchtdruk, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Een ledlampje aan de bovenkant waarschuwt als een kritisch CO2-niveau wordt overschreden.

De buitenmodule informeert je over buitentemperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Deze is weerbestendig. Beide modules zijn in fraai aluminium uitgevoerd. De regen- en windmeter zijn echter van plastic en sturen hun gegevens door naar de binnenmodule. Je krijgt informatie over windrichting, windsnelheid en waargenomen buitentemperatuur. Maar let op, want je kunt niet al deze metingen meenemen in je standaard HomeKit-scenes! Je kunt hiervoor uitgebreider apps als Eve of Controller for HomeKit gebruiken, of je converteert de HomeKit-scene naar een Siri Opdracht, waarvoor geavanceerder opties beschikbaar komen. Ook kun je IFTTT-routines aanmaken. Zo kun je bijvoorbeeld je lampen van kleur laten veranderen als een bepaalde waarde wordt overschreden.