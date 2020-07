Dagdeal: Nanoleaf starterkit met 15 panelen

Breng wat kleur in je huis met de Nanoleaf starterkit. Met 15 panelen kun je heel wat patronen maken en met HomeKit stuur je het allemaal aan. Je koopt deze set voor €229,47 (normaal €299) en dat is een korting van meer dan 20%.

Met de lichtpanelen van Nanoleaf kun je een lichtontwerp naar eigen smaak maken. Het modulaire systeem bestaat uit driehoekige panelen die meer dan 16 miljoen kleuren kunnen vertonen. Je kunt ze ook laten oplichten op het ritme van de muziek. Het bedienen doe je via de smartphone-app of zonder je stem. Een bridge of hub is niet direct nodig.

Bekijken: Nanoleaf starterkit met 15 panelen voor €229,47

Deze set bestaat uit 15 modules, die uitbreidbaar is tot 30 modules. Je plakt de panelen op de muur met de meegeleverde tape, zodat je precies de vorm kunt maken die jij wilt. De app geeft je alvast inspiratie welke patronen je met 15 panelen kunt maken en anders vind je op internet nog veel meer voorbeelden. De koppeling met HomeKit is ook zΓ³ geregeld.

De laagste prijs elders ligt rond de 280 euro. Wil je klein beginnen, dan kun je ook de set met 9 panelen nemen en die verder uitbreiden als het bevalt.