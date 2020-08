Vandaag twee verschillende deals voor Apple-producten. Nederlanders kunnen de iPad Pro 2018 in huis halen voor €799 terwijl we voor Belgische lezers de Apple HomePod als koopje hebben gevonden voor €259.

Alleen Nederland: iPad Pro voor 799 euro

De iPad Pro is de professionele tablet van Apple. Het gaat hier om het 2018-model met Wi-Fi en 256GB opslag en dat is er eentje waar je prima mee uit de voeten kunt. Elders vind je deze 256GB iPad Pro 2018 voor iets meer dan €1000. Bij Apple is deze uitvoering helemaal niet meer verkrijgbaar, omdat inmiddels de iPad Pro 2020 in de schappen ligt. Bekijk de verschillen tussen iPad Pro 2018 en 2020 om te weten wat je mist als je de 2018-versie koopt. De belangrijkste verbeteringen zijn de LiDAR Scanner de Ultra Wideband-chip, maar niet iedereen zit daarop te wachten.

iPad Pro 2018-aanbieding bekijken bij iBood NL

Alleen België: Apple HomePod voor 259 euro

Woon je niet in Nederland, maar in het prachtige België, dan is er ook een dagdeal voor jou. Bij iBood België vind je een aanbieding voor de Apple HomePod. Deze kost nu €259,95 in plaats van €370 en dat betekent een korting van 31%. HomePod is dé smart speaker van Apple, met een subliem geluid en allerlei slimme HomeKit-functies. Let wel op dat je een US-model krijgt geleverd, voorzien van een Amerikaanse stekker. Je krijgt er echter een verloopstekker bij geleverd, zodat je de HomePod probleemloos kunt gebruiken op het Europese elektriciteitsnet. Het gaat hier om een gloednieuw product, dus géén refurbished of open box.

HomePod-aanbieding bekijken bij iBood BE

De prijsvergelijker toont geen kortstondige prijswijzigingen, check dus goed voordat je bestelt.