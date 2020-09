Wil je een HomePod hebben? Dan kun je vandaag extra goedkoop terecht bij deze dagdeal. Voor €269,95 plus verzendkosten krijg je de HomePod in wit toegestuurd.

Apple HomePod voor €269,95

iBood biedt de Apple HomePod aan voor een prijs van €269,95 plus €5,95 verzendkosten. Dat is zo’n zestig euro goedkoper dan de prijs die Apple zelf in Duitsland en Frankrijk rekent in de Apple Store. Maar let wel even op, want het exemplaar dat iBood aanbiedt is de Amerikaanse uitvoering, dus met afwijkende stekker. Je krijgt er een Europese verloopstekker bij, zodat alles probleemloos functioneert. Zelf hebben we op de iCulture-redactie al vanaf het begin een HomePod met verloopstekker in gebruik, zonder klachten. Maar voor lezers dichtbij de grens of avontuurlijker online kopers – in Duitsland kun je voor een paar tientjes meer een Europese HomePod kopen, bijvoorbeeld bij Gravis.de voor €301,20.

Bekijken: HomePod bij iBood voor €269,95 (exclusief verzendkosten)

Je krijgt bij deze dagdeal de keuze uit de kleur wit of zwart. Hou er wel rekening mee dat Siri op de HomePod alleen nog in het Engels, Duits, Frans en enkele andere talen te gebruiken is, omdat Apple de spraakbediening in het Nederlands nog niet officieel heeft vrijgegeven. Zodra dit beschikbaar komt kun je de HomePod ook in het Nederlands aansturen. Hou er wel rekening mee dat er geruchten zijn over de HomePod mini, die mogelijk dit najaar aangekondigd wordt.

De HomePod is Apple’s slimme Siri-speaker, waarmee je al je muziek van Apple Music (of Spotify via AirPlay) kan afspelen en je huis kan bedienen met HomeKit. De HomePod is al verkrijgbaar in enkele grote Europese landen. Wil je meer lezen over de HomePod? In onze HomePod review lees je alles over de voor- en nadelen van deze speaker.

Bekijk ook Review HomePod In deze HomePod review van iCulture lees je over onze ervaringen met Apple's Siri-speaker. Wat kun je nu al met deze slimme speaker? Welke functies werken goed, wat zijn de grootste pluspunten en minpunten? Check onze uitgebreide HomePod-test!

Dit artikel bevat verwijzingen naar diverse winkels. Als je via de links bestelt steun je daarmee iCulture, waarvoor we je alvast enorm willen bedanken. We worden niet gesponsord door de genoemde bedrijven.

