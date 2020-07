Dagdeal: Belkin PowerHouse-dock voor iPhone en Apple Watch

Met deze dock kun je je iPhone en Apple Watch tegelijk opladen. Mooi voor op je nachtkastje of bureau. Hij kost momenteel maar €58,09 in plaats van de gebruikelijke prijs van rond de 80 euro.

Belkin PowerHouse met korting

De Belkin PowerHouse is een docking station voor meerdere plekken in huis. Heb je een wit nachtkastje of bureau, dan kun je ook

Hij is momenteel in de aanbieding voor een prijs rond de zestig euro en daarmee ben je twee tientjes goedkoper uit dan bij andere winkels. Je kunt kiezen uit twee kleuren voor de uitvoering met Lightning-aansluiting. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om een soortgelijk model met draadloos opladen te bestellen, maar die is niet in de aanbieding.

De prijzen kunnen soms snel weer worden aangepast, dus check goed of de aanbiedingsprijs nog steeds geldt.

Bij winkels zoals Belsimpel betaal je €80 voor deze dock. Er zit een magnetische oplader ingebouwd voor je Apple Watch, zodat je helemaal compleet bent. Ook zit er een ingebouwde VersaCase Lightning-aansluiting op die geschikt is voor vrijwel alle iPhone-hoesjes. Je kunt deze connector vooruit en achteruit bewegen. Beide opladers zorgen dat je apparaat weer zo snel mogelijk vol is. Door de wat hogere plaatsing kun je beide schermen goed aflezen en heb je makkelijk toegang.

Geschikt voor alle iPhones met een Lightning-aansluiting en alle generaties Apple Watch. Voor het model met draadloos opladen (de BoostUp) heb je minimaal een iPhone 8 nodig.

