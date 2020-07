Ben je bang dat Apple straks geen lader meer bij de iPhone gaat leveren? Deze winkelier speelt er slim op in door nu alvast een officiële 5 Watt-adapter en een laadkabel in de koopjesbak te gooien voor respectievelijk €10,95 en €12,95

Veel mensen hebben nog wel een adapter achter de hand van eerdere iPhones, maar mocht je verknocht zijn aan de 5 Watt oplader van Apple, dan kun je nu goedkoop een voorraadje aanleggen. Het gaat om de compacte lichtnetadapter van Apple, geschikt voor de iPhone, iPad en Apple Watch. Voorzien van een vaste EU-stekker. Normaal heeft deze adapter een adviesprijs van 25 euro, nu betaal je 10,95 euro. Dergelijke adapters koop je voor een paar euro bij Chinese winkels, maar dan is er sprake van namaak. Bij dit product gaat het om de originele adapters van Apple, wat is af te leiden uit de productcodes.

Daarnaast heb je natuurlijk nog een kabel nodig en ook die is in de aanbieding. De USB 2.0-kabel is een halve meter lang en voorzien van Lightning-aansluiting voor je iPhone of iPad. Ook deze heeft een adviesprijs van €25 en is nu verkrijgbaar voor 12,95 euro.

Bekijken:

Dergelijke acties zijn soms van korte duur, dus controleer goed of nog steeds de actieprijs geldt als je besluit om een tijdje te wachten. Hieronder zie je hoeveel je elders kwijt bent aan een dergelijke kabel.

De prijzen in deze vergelijker zijn een indicatie en laten mogelijk niet de vaak kortstondige afprijzingen zien.

Opladen gaat met deze adapter natuurlijk wel erg langzaam. Dat hoeft geen probleem te zijn als je ‘s nachts wilt opladen terwijl je aan het slapen bent. Wil je liever vlotter opladen, dan zijn er allerlei oplossingen voor snelladen op de iPhone. Ook kun je kiezen voor draadloos opladers.