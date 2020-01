De dagaanbieding bij bol.com is vandaag interessant voor Apple-gebruikers. Je krijgt tot 30% korting op de adviesprijs bij verschillende slimme thermostaten.

Korting op slimme thermostaten met HomeKit

Een slimme thermostaat is een populaire manier om je huis te voorzien van slimme techniek. Je kunt ermee besparen op de energierekening, omdat de verwarming automatisch kan uitschakelen als er niemand thuis is. Ook zorg je dat het alvast lekker warm wordt als je onderweg bent naar huis.

Alleen vandaag kun je tot 30% op de adviesprijs besparen bij verschillende slimme thermostaten. Zo is de Honeywell Lyric T6 nu €125 in plaats van €198. Deze thermostaat werkt met de bijbehorende app, maar ook met HomeKit. Ook de thermostaat met bijbehorende radiatorknoppen van Tado zijn in de aanbieding.

Deze slimme thermostaten met HomeKit zijn in de aanbieding:

Honeywell Lyric T6 (let op: alleen bedraad) voor €198 €125

€125 Tado Slimme Thermostaat Starterskit V3+ voor €199 €119

€119 Netatmo Thermostat voor €179 €119

Deze slimme thermostaten zonder HomeKit zijn in de aanbieding:

Nest Learning Thermostat voor €249 €189

€189 Google Nest Thermostat E voor €219 €159

Je kunt de bovenstaande thermostaten eenvoudig zelf installeren. Ben je toch huiverig om met kabeltjes in de weer te gaan? Vraag dan een vriend(in) om je te helpen of huur een installateur in.

Weet je niet goed welke thermostaat het meest geschikt is voor jou? Kijk dan eens bij ons overzicht van slimme thermostaten. Je kunt het ook nog uitbreiden met slimme radiatorknoppen, zodat je per kamer de verwarming kunt regelen. Wil je je thermostaat niet vervangen, dan kan het installeren van een losse radiatorknop ook een idee zijn.