Koopje: Bose QuietComfort 35 II nu voor 217 euro

De Bose QuietComfort 35 II is een van de populairste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking. Nu voor een prima prijsje van €217 en €218 in respectievelijk zilver en zwart.

Bose QuietComfort 35 II met ruisonderdrukking

Geen Bose-producten meer in de Apple Store? Geen probleem, want er zijn genoeg andere plekken waar je terecht kunt voor Bose-koptelefoons. Vaak ben je er ook nog goedkoper uit. Neem nou deze Bose Quietcomfort 35 (Serie II) draadloze hoofdtelefoon. Bose is de marktleider in ruisonderdrukking en dat blijkt wel uit de goede boordeling die deze Bose QC 35 II krijgt: 4,7 van de 5 sterren op basis van bijna 15.000 beoordelingen. Met de uitvoering in zilver ben je een euro goedkoper uit. Er is ook de duurdere uitvoering Bose 700, maar die is met €270 iets duurder.

Zo kun je eindelijk lekker rustig thuiswerken, zonder de herrie van de buren, kinderen en andere omgevingsgeluiden.

Bekijken:

Bose Quietcomfort 35 (Serie II) zwart voor €218

Bose Quietcomfort 35 (Serie II) zilver voor €217

Je hebt bij deze hoofdtelefoon drie standen voor ruisonderdrukking, voor een betere geluidsbeleving in elke omgeving. Ook heb je Alexa en Google Assistent tot je beschikking, maar de koptelefoon werkt ook met Siri. Normaal betaal je voor deze hoofdtelefoon rond de 250 euro maar je bent nu tijdelijk maar €217 kwijt.

Deze winkelier kan de prijzen plotseling en zonder verdere aankondiging weer aanpassen, dus let op dat je de juiste prijs betaalt. Er zit op deze hoofdtelefoon een dubbel microfoonsysteem, zodat je oproepen en spraakopdrachten goed worden ontvangen. Bij het luisteren van muziek krijg je een natuurgetrouw topgeluid bij elk volume. En het werkt volledig draadloos via Bluetooth, met gepersonaliseerde instellingen, toegang tot toekomstige updates en meer met behulp van de Bose Connect-app.

De prijsvergelijker kan kortstondige prijswijzigingen niet realtime weergeven. Controleer dus goed de prijs voordat je koopt.