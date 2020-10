Koopje: Bose 700 hoofdtelefoon voor 259 euro

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 zorgt ervoor dat je zonder storende omgevingsgeluiden naar muziek kunt luisteren. Dat kan in een vliegtuig een uitkomst zijn, maar nu we niet meer zoveel vliegen zie je thuis ongetwijfeld ook allerlei toepassingsmogelijkheden. Drukke huisgenoten terwijl jij even rustig wilt werken, of klussende buren, terwijl jij een project moet afmaken. De Bose 700 is de nieuwste hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Dit model werkt met Alexa en Google Assistent, heeft 11 niveau’s voor noise cancelling en beschikt over uitstekende microfoons die ‘m ook geschikt maken voor je videocalls.

De actuele prijs van deze koptelefoon is 339 euro en dat is ook wat je bij de meeste winkels betaalt. De prijs van €259 die we nu hebben gevonden is dus echt een koopje.

Bekijken: Bose 700 hoofdtelefoon van €339 voor €259,73 (-24%)

Aanbiedingen kunnen plotseling weer voorbij zijn. Check dus goed de prijs.



Deze koptelefoon is er ook in zwart, maar die is kleur is een paar tientjes duurder.

Er zitten vier microfoons in die je stem oppikken en isoleren terwijl het geluid om je heen wordt onderdrukt. Luister en klink als nooit tevoren. Zelfs in een rumoerige omgeving werkt het goed. Via de Bose Music-app kun je allerlei instellingen wijzigen. Ook kun je deze hoofdtelefoon dankzij de Private Listening Mode koppelen met een Bose Soundbar 500 of 700, voor een persoonlijke luisterervaring. En met de ‘Complimentary mode’ kun je een Bose Home Speaker combineren met een Bose Soundlink Bluetooth speaker en ze beide muziek laten afspelen.

De prijsvergelijker kan geen kortstondige schommelingen in prijs weergeven. Check daarom goed de prijs.