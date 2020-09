Belkin Boost Up-lader nu met 49 procent korting

De Belkin Boost Up is een draadloze oplader van 10 Watt, dus een stuk krachtiger dan de goedkope laders die je bijvoorbeeld bij IKEA vindt. Normaal kost deze oplader €34,99 maar hij is momenteel in de aanbieding voor bijna half geld. Je betaalt €17,99 voor de uitvoering in zwart. Het gaat hier om de variant van 2020 en deze krijgt 4,5 sterren op Bol.com.

Deze lader ondersteunt snelladen voor Samsung en Apple, voor toestellen die hiervoor geschikt zijn, waardoor het opladen tot twee keer zo snel gaat. De lader is ook geschikt voor alle andere draadloos oplaadbare smartphones die met Qi laden. Het enige wat je hoeft te doen is je smartphone op de lader leggen. Vanwege de antislip afwerking blijven ook gladde telefoons stevig op hun plek liggen tijdens het laden. Heb je een hoesje om je telefoon? Zolang daar geen metaal in zit en het hoesje niet dikker is dan 3 millimeter, is dat geen probleem.

