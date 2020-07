Koopje: Belkin Boost Up-dock met 42 procent korting

Met deze dock kan je de iPhone en Apple Watch draadloos opladen. Normaal kost de Belkin Boost Up rond de €119 en bij sommige winkels zelfs €149. Maar jij kunt 'm nu in huis halen voor €69,99

Vorige week attendeerden we jullie nog op een deal voor de Belkin Powerhouse-lader. Die is voorzien van Lightning-aansluiting en kost rond de 60 euro. Voor een tientje meer koop je nu de volledig draadloze variant Belkin Boost Up, die voorheen €119 kostte en nu voor €69,99 in de schappen ligt.

Bekijken: Belkin Boost Up voor €69,99 (42% korting)

De korting geldt alleen voor de witte uitvoering, dus heb je een wit nachtkastje dan sluit dit accessoire er mooi op aan. Er is ook een zwarte uitvoering, die wat duurder is. Bij andere winkels betaal je er €119 voor. Verder heeft Belkin ook nog een wat uitgebreidere dock waarmee je ook je AirPods kunt opladen. Die kun je bij Apple vinden voor €129,99, maar de meeste mensen zullen het niet nodig hebben om elke nacht de AirPods op te laden.

Deze draadloze oplaaddock is geschikt voor de iPhone 8 en nieuwer. Ook kun je alle generaties van de Apple Watch ermee opladen. Als je bedenkt dat een Apple Watch-oplaadkabel bij Apple al 35 euro kost, dan krijg je voor een paar tientjes meer nu een compleet oplaadstation. Lees onze Belkin Boost Up-review als je meer wilt weten over dit product.