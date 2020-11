Koopje: Belkin Boost Charge oplader met 64 procent korting

Heb je nog een draadloze oplader nodig, dan is deze Belkin Boost Charge Special Edition echt een koopje: hij is afgeprijsd van €49,99 naar €17,99.

Waarom dit een Special Edition is? Hij is speciaal ontworpen voor Apple, al kun je er ook gewoon een Android-toestel zoals een Samsung mee opladen. De Boost Charge is verkrijgbaar in wit en zwart, maar alleen de uitvoering in zwart is momenteel in de aanbieding. Levering en verkoop vindt plaats door Bol. Deze draadloze oplaadschijf laadt je iPhone 8 en nieuwer op met 7,5 Watt.

Belkin Boost Charge special edition zwart van €49,99 voor €17,99 (-64%)

Hiermee kun je je iPhone 8 en AirPods draadloos opladen. Je hoeft alleen je device op het oplaadstation te leggen en het opladen begint direct. Het oplaadstation is zo ontworpen dat je dunnere hoesjes (max. 3mm) gewoon om je device kunt laten zitten. Dankzij de ledindicator zie je direct dat je device goed ligt en wordt opgeladen. De oplader heeft een roestvrijstalen constructie met een gepolijste chroomlaagje en is zeer stevig. Hij neemt bovendien weinig ruimte in beslag.

De Belkin Boost werkt met Qi, de standaard voor draadloze technologie met inductief laden. Het oplaadstation is bovendien gecertificeerd. De oplader weegt 122 gram en meet 9,5cm in doorsnede. We hebben regelmatig producten uit de Belkin Boost-serie gereviewd en omdat het een officiële partner van Apple is, is de kwaliteit vrijwel altijd goed.

