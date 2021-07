Of je nu thuis werkt, op kantoor of op het strand op je vakantiebestemming: je hebt goede spullen nodig. Bij Centralpoint krijg je nu bij aanschaf van een Mac of iPad Pro een giftcard met een waarde tot wel 100 euro!

Terwijl studenten kunnen profiteren van Back to School heb je als ondernemer misschien wel eens het gevoel dat je naast het net vist met alle voordeeltjes. Niet bij Centralpoint! Deze Apple Authorised Enterprise Reseller is namelijk helemaal gericht op zakelijke gebruikers. Tijdens de ‘Apple Back to Work’-weken kun je tijdens je vakantie al genieten van nieuwe Apple -producten.

Bij Centralpoint krijg je van 12 juli t/m 27 juli bij aanschaf van verschillende Apple-producten een Centralpoint Giftcard. Zo kun je je nog wat extra accessoires aanschaffen om straks helemaal voorbereid weer aan de slag te gaan!

Deze actie geldt voor de volgende producten:

iMac 24-inch en iMac 27-inch

MacBook Air

MacBook Pro

Mac mini

iPad Pro 11-inch en 12,9-inch

De giftcard bedraagt €100 bij de aanschaf van een MacBook Pro of iMac en €50 bij aanschaf van overige producten. Kies bijvoorbeeld voor de MacBook Pro M1 of de 12,9-inch iPad Pro. Maar je kunt ook zonder risico de allernieuwste iMac M1 proberen. Ben je niet tevreden, dan krijg je de volledige aanschafprijs terug (let op: aanmelding vooraf vereist) De giftcard krijg je uiteraard alleen als je daarna de Mac besluit te houden.

