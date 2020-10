Bij beide modellen ben je met spacegrijs het best af, want die zijn het laagst geprijsd. Je moet niet te veel haast hebben als je de korting op de Series 6 wil pakken, maar bij Apple geldt dat ook: daar zijn de voorraden ook niet om over naar huis te schrijven. Je kunt nu al bestellen en krijgt dan geleverd op het moment dat er al voorraad is.

Apple Watch Series 6 in 44mm spacegrijs:

Je bespaart dus €36,71 en dat is echt wel de moeite. Voor vijf euro extra kun je ook kiezen voor de modellen in rood, zilver en goud. Die zijn vaak wel op korte termijn leverbaar. Wil je graag de blauwe versie, dan is er helaas geen korting te pakken want die is met €457 bijna net zo prijzig als bij Apple zelf.

Apple Watch SE in 44mm spacegrijs:

Je bespaart dus €32,55 met deze deal. De spacegrijze versie is het goedkoopst. Voor een paar euro’s meer heb je de gouden versie en als je liever zilver hebt betaal je helaas de adviesprijs. Met spacegrijs ben je dus het beste af. Ook kun je dezelfde prijzen momenteel vinden bij Office Center, maar dan moet je wel een zakelijke gebruiker zijn.

Amazon kan soms de prijzen plotsklaps wijzigen, dus check even goed of de aanbieding nog geldt voordat je bestelt.

