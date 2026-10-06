Alleen vandaag en morgen: flinke korting op Apple Pencil (en meer Apple-deals tijdens Amazon Prime Days)

Opzoek naar voordelige Apple-accessoires? Tijdens de Amazon Deal Dagen zijn o.a. de Apple Pencil en Apple Magic Mouse flink verlaagd in prijs. Wij zetten de voordeligste accessoires voor je op een rijtje.

De Amazon Deal Dagen zijn begonnen! Alleen vandaag en morgen profiteer je van flinke kortingen op populaire techproducten. Kan jouw thuiskantoor wel een upgrade gebruiken? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Shop onder andere de Apple Pencil, Magic Mouse en Magic Keyboard met kortingen tot 30% bij Amazon.

Wacht niet te lang, want deze deals zijn alleen geldig op 6 en 7 oktober. Scoor je favoriete producten en geef jouw werkplek een upgrade.

Goed nieuws! Wie een bestelling plaatst van €50,- of meer én lid is van Amazon Prime krijgt €10,- korting op zijn aankoop. Gebruik de code “PRIME10” tijdens het afrekenen. De actie geldt tot 7 oktober 2026 23.59 uur en is uitsluitend voor Amazon Prime leden. Amazon Prime lid worden is de eerste 30 dagen gratis. Profiteer nu van hoge kortingen en zeg op tijd je lidmaatschap op.

Bespaar €20,- op de Apple Pencil met USB-C

Gebruik jij je iPad graag voor notities, schetsen of creatieve projecten? Dan is dit een goed moment om de Apple Pencil met usb-c in huis te halen. Tijdens de Amazon Deal Dagen krijg je namelijk 22% korting en bespaar je €20,- t.o.v. de adviesprijs. Met de Apple Pencil maak je tijdens vergaderingen snel aantekeningen, werk je ideeën uit of ga je creatief aan de slag met een ontwerp. Door de kantelgevoeligheid kan je natuurlijker schetsen en verschillende effecten maken.

Na gebruik klik je de Apple Pencil magnetisch aan de zijkant van je iPad, zo heb je hem altijd bij de hand. Opladen doe je eenvoudig met een usb-c-label.

De Apple Pencil met usb-c werkt samen met onderstaande iPad-modellen:

Apple Magic Mouse: bespaar tijdelijk €34,-

Tijdens de Amazon Deal Dagen Scoor je de Apple Magic Mouse tijdelijk met 30% korting. Daarmee bespaar je maar liefst €34,- t.o.v. de adviesprijs op deze populaire draadloze muis.

Dankzij het Multi-Touch-oppervlak scrol je soepel door webpagina’s en documenten en veeg je eenvoudig tussen verschillende pagina’s. Doordat de Magic Mouse draadloos werkt, heb je meer bewegingsvrijheid en een opgeruimder bureau. Door zijn compacte ontwerp past de Magic Mouse makkelijk in je laptoptas. Erg handig voor onderweg. Een volle batterij gaat ongeveer een maand mee, zo hoef je niet continue de muis op te laden. Zoek je dus een compacte, draadloze muis? Dan is dit het moment om de Magic Mouse voordelig in huis te halen.

Apple Magic Keyboard: nu tijdelijk voor €91,-

Wil je jouw draadloze Apple-setup compleet maken? Dan kan het Apple Magic Keyboard niet ontbreken. Tijdens de Amazon Deal Dagen wordt dit toetsenbord met 24% korting aangeboden. Je bespaart daarmee €28,- t.o.v. de adviesprijs.

Het draadloze toetsenbord heeft een minimalistisch ontwerp (zonder nummeriek toetsenblok en Touch ID), typt comfortabel en koppelt eenvoudig met je Mac via USB-C. Daarna blijft het automatisch verbonden. Ook de batterij gaat ongeveer een maand mee, waardoor je niet steeds hoeft op te laden. Bespaar met deze aankoop €28,- op je nieuwste Apple toetsenbord.

Nog geen Amazon Prime lid? Meld je dan nu aan

De Amazon Deal Dagen zijn uitsluitend bedoeld voor leden van Amazon Prime. Ben jij al lid? Dan profiteer je automatisch van de lage prijzen. Nog geen lid? Geen zorgen. Via onderstaande button kan je jezelf aanmelden als Amazon Prime lid en kan je ook genieten van de voordelen van de Amazon Deal Dagen. Geniet met het lidmaatschap van extra voordelen zoals: toegang tot Prime Gaming voor games, Prime Video voor onbeperkte toegang tot films en tv-series en Prime Photos voor onbeperkte foto-opslag. Het lidmaatschap van Amazon Prima kost €4,99 per maand.