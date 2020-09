Diverse Apple MacBook-stroomadapters met korting tot 49 procent

Het gaat hier om de originele lichtnetadapters van Apple, die bedoeld zijn om je MacBook op te laden. Maar ze zijn ook geschikt om er een iPhone of iPad mee op te laden, als je beschikt over een Lightning-naar-USB-C-kabel. Alle adapters zijn voorzien van USB-C-aansluiting en laden je apparaat snel op.

Hieruit kun je kiezen:

Er komt nog wel €5,95 verzendkosten bij – en let erop dat je geleverd krijgt zonder kabel. Welke MacBook-adapter moet je hebben? Die vraag beantwoorden we in een apart artikel. Maar over het algemeen kun je ervan uit gaan dat je het volgende nodig hebt:

29-Watt USB-C-oplader

Ideaal voor:

61-Watt USB-C-oplader

Ideaal voor:

13-inch MacBook Pro (zonder Touch Bar, 2016 en nieuwer)

13-inch MacBook Pro (twee Thunderbolt-aansluitingen, 2016 en nieuwer)

13-inch MacBook Pro (vier Thunderbolt-aansluitingen, 2016 en nieuwer)

87-Watt USB-C-oplader

Ideaal voor:

15-inch MacBook Pro (2016 en nieuwer)

16-inch MacBook Pro (2019 en nieuwer)**

* Worden geleverd met 30 Watt adapter, maar dit maakt niet zoveel verschil.

** Wordt geleverd met 96 Watt adapter, maar deze kan eventueel ook

Een extra USB-C-lichtnetadapter komt altijd van pas: thuis, op kantoor of onderweg. Het is geschikt voor elk USB-C-device, dus ook andere apparaten dan die van Apple.

Dit zijn de prijzen bij Apple: