Apple AirPods Max zijn nu bijna €200,- goedkoper dan bij Apple

Scoor de Apple AirPods Max nu vanaf €387,- en bespaar bijna €200,- op de adviesprijs. Meerdere webwinkels stunten momenteel met flinke kortingen op verschillende kleuren. Wacht niet te lang, want de prijzen lijken alweer te stijgen. Profiteer dus snel van deze scherpe deal!

Scoor de Apple AirPods Max (eerste generatie) nu met hoge kortingen tot bijna € 200,- t.o.v. de adviesprijs van €579,-. De AirPods Max 2 is al een tijdje uit, maar nu is de prijs van het vorige model (ook met usb-c-poort) eindelijk gezakt. De piek lijkt in augustus te zijn geweest. Toen kostte de AirPods Max €359,-. De prijzen lijken weer beetje bij beetje te gaan stijgen. Om toch te profiteren van de flinke kortingen, raden wij jou aan om nú de Apple AirPods Max te bestellen. In dit artikel ontdek je waar je de Apple AirPods Max voor de scherpste prijs scoort en flink kunt besparen!

Waar scoor jij de Apple AirPods Max het goedkoopst?

Wij hebben voor jou bekeken welke webwinkels deze koptelefoon voor de laagste prijs aanbieden. De winnaar is Joybuy. Deze online winkel biedt de Apple AirPod Max in drie verschillende kleuren aan en varieert in prijs van €387,- tot €391,-.

Ook bij Amazon zien we dat de Apple AirPod Max flink met korting wordt aangeboden. Zij bieden de koptelefoon ook aan in het goud, zwart en paars. Door de koptelefoon bij één van deze online winkels te kopen bespaar je tot bijna €200,- t.o.v. de adviesprijs (€579,-) die Apple zelf gebruikt.

Kleur Joybuy Amazon Goud (Sterrenlicht) €387,- €387,- Zwart (Middernacht) €389,- €371,66 (retour-deal) Paars €391,- €425,39

Meer over Joybuy

Deze online winkel is onderdeel van de Chinese e-gigant JD.com. Zij bieden een breed assortiment producten aan, variërend van elektronica en huishoudelijke apparaten tot cosmetica en dagelijkse boodschappen. Joybuy maakt gebruik van hun eigen bezorgdienst: JoyExpress. Ze zeggen zelf dat bestellingen die voor 11.00 uur worden besteld, vaak dezelfde dag nog worden bezorgd.

Daarnaast scoren ze een 4,6 op Trustpilot met 22k reviews, daarmee kunnen we wel zeggen dat deze wat onbekendere webwinkel wel betrouwbaar is. Ten slotte is het bedrijf aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg. Dat betekent dat ze voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving voor consumentenbescherming.