Apple houdt dit jaar een speciale actie in de App Store. Vanaf 24 december vind je in de App Store dagelijks een verrassing. De actie doet denken aan de najaarsacties die Apple jaren geleden organiseerde.

Van 2008 tot en met 2013 organiseerde Apple in de maand december een twaalfdaags durende kortingsactie, waarin elke dag iets gratis weggegeven werd. Van muzieksingles tot games en van films tot boeken: via de 12 Dagen cadeau’s-app stond er elke dag iets voor je klaar. Om onbekende redenen stopte Apple in 2014 met de actie, maar dit jaar is er eindelijk weer een nieuwe kortingsactie in de App Store. Elke dag vind je een nieuwe verrassing, zo belooft Apple.



Apple korting actie in de App Store: 6 dagen aanbiedingen

In Australië is het inmiddels 24 december en daarin vind je in de App Store onderstaand verhaal. Apple verklapt daarin dat er van 24 tot en met 29 december dagelijks een nieuwe verrassing in de App Store te vinden is. Er is ook een Nederlandse variant van de actie, waardoor het nagenoeg zeker is dat ook de Nederlandse App Store meedoet.

Wat de actie precies inhoudt, is nog een verrassing. Apple verklapt dat er cadeautjes te vinden zijn in de categorie Apps, Games en Vandaag. Elke dag staat er een nieuwe verrassing, dus het lijkt de moeite om regelmatig een kijkje te nemen. Vermoedelijk gaat Apple enkele apps gratis weggeven, zoals de in de beginjaren van de App Store ook al deden.

Zodra er meer bekend is over de actie en welke aanbieding er in Nederland geldt, werken we dit artikel bij.