Geld terug bij American Express

Heb je nog geen American Express-kaart, dan kun je je hier aanmelden voor bijvoorbeeld een Flying Blue-card van American Express waarmee je Miles spaart zonder te hoeven reizen. De promotie geldt echter voor elk type American Express-kaart. Als je voor 21 juli 2021 minimaal €10 via Apple Pay besteedt ontvang je €5 teruggestort. Je kunt hier maximaal twee keer aan meedoen, dus in totaal krijg je dan €10 teruggestort. American Express heeft wel vaker promoties, maar dit is een van de weinige keren dat het voor Apple Pay-betalingen geldt. Je moet je hiervoor wel even aanmelden.



De €5 retour wordt automatisch verrekend op je maandoverzicht maar het kan wel 90 dagen duren voordat het verschijnt. Verder gelden er nog een aantal voorwaarden. Het geldt alleen voor hoofdkaarthouders in Nederland, bij (web)winkels die AmEx accepteren en uiteraard alleen als je daarbij Apple Pay gebruikt. Verder geldt het alleen voor de eerste 6.000 kaarthouders die hun kaart hebben geregistreerd. Ten slotte moet je de uitgave op of vóór 20 juli 2021 hebben gedaan, dus je hebt nog iets meer dan een week om iets aan te schaffen.

Eerder schreven we al over een ING-actie met Apple Pay: daarbij kreeg je €5 iTunes-tegoed als je op een link klikte, zonder dat je een aankoop hoefde te doen. Bij deze nieuwe promotie met American Express is het wel de bedoeling dat je naar de winkel gaat of online iets bestelt met je kaart. AmEx is sinds augustus 2020 in Nederland geschikt voor Apple Pay.