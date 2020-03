Het heeft even geduurd, maar Amazon Nederland is nu echt van start gegaan. Het betekent ook dat je goedkoop kennis kunt maken met Amazon Prime. Je betaalt nu maar €2,99 per maand in plaats van de gebruikelijke €4,99. Is het iets voor jou? Dat lees je hier!

Door lid te worden van Amazon Prime krijg je:

Onbeperkt gratis bezorging zonder minimale bestelwaarde (wanneer een product verkocht en verzonden wordt door Amazon zelf)

Toegang tot de Prime Video-streamingservice met Amazon Originals en Exclusives

Gratis games en in game-content met Twitch Prime

Beveiligde en onbeperkt opslag van foto’s met Amazon Photos

Je betaalt hiervoor normaal €49,- per jaar of €4,99 per maand. Sinds vandaag kun je ook de Nederlandse variant afsluiten en die is ter introductie een stuk goedkoper. Je betaalt nu maar €2,99 per maand. Deze lagere prijs heeft ermee te maken dat je in Nederland nog geen gebruik kunt maken van de optie ‘Abonneren en besparen’. Dit houdt in dat je voorlopig nog geen bezorgabonnement kunt nemen op wasmiddelen en andere huishoudproducten. Alle andere voordelen van Prime zijn wel gewoon beschikbaar.

Hier kun je je aanmelden voor Amazon Prime NL

Je moet kiezen bij je Prime-lidmaatschap kiezen tussen DE of NL. Wil je van de voordelen in beide landen profiteren, dan zul je zowel in Nederland als in Duitsland lid moeten worden. Amazon was in feite al een tijdje actief in Nederland en veel productpagina’s waren al vertaald naar het Nederlands, maar alles werd geregeld vanuit de Duitse webshop. Ook leveringen vonden vanuit Duitsland plaats. Met de start van Amazon Nederland is het nu een écht Nederlandse webwinkel en het betekent dat Coolblue en Bol.com er een grote concurrent bij hebben gekregen.

Overstappen van Amazon Prime DE naar NL

Ben je al lid van Amazon Prime Duitsland, dan kun je je membership omzetten naar de Nederlandse variant. Het handige daarbij is dat je weer gebruik kunt maken van de gratis 30 dagen proefperiode. “Na de aanmelding wordt je Prime-lidmaatschap op Amazon DE geannuleerd en worden je laatst betaalde lidmaatschapskosten teruggestort”, is te lezen op de website van Amazon NL. Daarna gaat je nieuwe lidmaatschap in.

Voordat je je account omzet, is het goed om te controleren of alle producten die je nu via Duitsland bestelt, ook verkrijgbaar zijn in Nederland. Via de site kunnen Nederlandse consumenten ruim 100 miljoen producten bestellen. Dat is vier keer zo veel als bij Bol.com. Je kunt je Prime-lidmaatschap alleen betalen met creditcard.

Meer info over Amazon Prime NL