Deze slimme speakers lijken op elkaar, maar er is één belangrijk verschil

Toe aan een nieuwe slimme speaker, maar nog niet helemaal zeker welke je nodig hebt? Wij hebben voor jou uitgezocht voor welke jij het beste kan kiezen. Past de goedkopere Echo Dot het beste in jouw woning óf verbeter jij jouw smarthome-ecosysteem liever met Apples HomePod mini?

In de wereld van slimme speakers groeit het aanbod steeds meer. Zo zijn we bekend met de Apple HomePods, Google Nest Speakers én stijgt de populariteit van Amazons Echo speakers. We merken dat iedereen zo zijn favoriete merk heeft en een voorkeur voor bepaalde modellen.

Ben jij benieuwd naar de budgetvriendelijke opties? Verdiep je dan in Amazons Echo Dot en Echo Dot Max. Deze speakers worden nu tijdelijk met een flinke korting aangeboden.

Welke slimme speaker is geschikt voor mij?

Voor Apple-gebruikers ligt de HomePod mini natuurlijk voor de hand. Hij werkt naadloos samen met iPhone, Apple Music, Siri en andere apparaten binnen het Apple-ecosysteem. Toch is ook de Amazon Echo Dot het overwegen waard. Deze compacte slimme speaker is aantrekkelijk geprijsd, veelzijdig en verrassend compleet.

Maar welke speaker past het beste bij jouw situatie? We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij, zodat je eenvoudig ontdekt welke slimme speaker het meeste uit jouw huis haalt.

Kenmerken Echo Dot (Amazon) HomePod Mini (Apple) Prijs €29,99 €139,- Spraakassistentie Alexa Siri Geluid Prima geluid voor dagelijks gebruik Klinkt voller en verspreidt het geluid kamerbreed Voor wie? Handig als je verschillende merken en diensten gebruikt Vooral handig als je al andere Apple-apparaten hebt Ingebouwde smarthome-hub Nee Ja Grootste pluspunt Goedkoop en veelzijdig Werkt heel soepel samen met Apple Grootste minpunt Geluid is wat eenvoudiger Relatief duur en meer gericht op het Apple-ecosysteem

Voor- en nadelen van de Echo Dot (Max) en HomePod mini

Een van de grootste pluspunten van Amazons Echo-speakers is de combinatie van een aantrekkelijke prijs en brede ondersteuning voor verschillende diensten. Waar de HomePod mini vooral tot zijn recht komt binnen het Apple-ecosysteem, voelt de Echo Dot wat minder gebonden aan één platform.

Dat merk je bijvoorbeeld bij het luisteren naar muziek. Met Alexa kun je verschillende populaire streamingdiensten gebruiken en met een simpele spraakopdracht je favoriete guilty pleasure aanzetten. De HomePod mini werkt vanzelfsprekend uitstekend samen met Apple Music. Andere diensten kan je rechtstreeks via je iPhone via Airplay naar de speaker sturen.

Het uiterlijk van de speaker ligt dicht bij elkaar. Het zijn ronde bolletjes met een vlakke onderkant en een bedieningspaneel op de bovenkant. Je kan de speakers makkelijk kwijt op een kastje, bureau of nachtkastje.

Veel gebruikers vragen zich af of gesprekken niet worden afgeluisterd wanneer ze in een kamer zijn met een slimme speaker. In principe luistert het apparaat passief mee. Pas bij het activeren van de speaker door “Hé Siri” of “Alexa” te zeggen, begint deze met het opnemen van de vraag. Daarnaast hebben de Echo-speakers een functie waarmee je de microfoon met een fysieke knop kan uitschakelen. Volgens Amazon wordt daarbij de stroom naar de microfoons onderbroken, waardoor Alexa niet langer naar gesproken opdrachten kan luisteren.

Voor wie al verschillende Apple-apparaten in huis heeft staan, biedt de HomePod mini een belangrijk voordeel. Tijdens de installatie wordt deze speaker automatisch in de Woning-app toegevoegd. Heb je bijvoorbeeld slimme verlichting van Philips Hue gekoppeld, dan kan je aan Siri vragen om deze lampen aan te zetten, te dimmen of uit te schakelen. Dus echt een toevoeging voor jouw smart home-ecosysteem.

Met een Echo-speaker kan dat eveneens, maar het beheer verloopt via de Alexa-app. Daar voeg je apparaten toe en stel je eventueel routines in. Bij de Echo Dot Max gaat Amazon nog een stap verder: dit model heeft onder meer ondersteuning voor Zigbee (communicatietool voor slimme apparaten), waardoor hij daadwerkelijk als centrale hub voor je slimme woning kan functioneren.

Wil je wat meer uit je muziek halen, dan is de Echo Dot Max de interessantste speaker uit dit rijtje. Hij beschikt over Amazons AZ3-chip in combinatie met een 2,5-inch woofer. Volgens Amazon levert hij daardoor bijna drie keer zoveel bas als de Echo Dot. Daarmee is de speaker geschikt voor in de woonkamer en andere gemeenschappelijke ruimtes. Dit zie je terug in zijn prijskaartje: bij Amazon is de Echo Dot Max nu tijdelijk €64,99.

De HomePod mini 2 binnenkort uit

Goed nieuws! Ergens in de komende weken wordt de HomePod mini 2 verwacht. Deze zal met een snellere chip komen en met ondersteuning voor Siri AI, een nieuwe draadloze chip. Benieuwd hoe de HomePod mini 2 eruit ziet? Check het artikel hieronder.