Ook dit jaar is het weer tijd voor de Amac iDays . Tijdens deze jaarlijkse kortingsactie scoor je tien dagen lang korting op allerlei Apple-producten. Denk aan koopjes voor de Mac, maar ook iPad, iPhone, Apple Watch en diverse accessoires. We hebben de beste deals op een rij gezet.

iDays 2022 bij Amac

Het is zomer en dat betekent dat het weer tijd is voor de iDays bij Amac. Amac is de grootste Apple Premium Reseller van Nederland en zit verspreid over het hele land. Maar je hoeft er niet eens de deur voor uit want de kortingsactie geldt ook gewoon online, zonder dat je bij de verkoper erom hoeft te vragen. Zo krijg je nu leuke kortingen op diverse iPhones en het LG UltraFine 5K-display.

Ook zijn er mooie kortingen op accessoires waarbij je 20% korting krijgt op Decoded, Logitech, Satechi en andere merken bij gebruik van de code IDAYS2022 .

De kortingen gelden tot vrijdag 1 juli 2022.

Korting op Apple-producten

Misschien wilde je altijd al een nieuwe iPhone hebben, of is het tijd voor een nieuwe iPad. Dat kan, want ze zijn bij Amac afgeprijsd:

Liever een Mac? Bekijk hier het volledige Mac-assortiment bij Amac.

Accessoires met korting

Hier vind je een greep uit afgeprijsde accessoires:

En: krijg 20% korting met kortingscode IDAYS2022 op accessoires van Nomad, Incase, Logitech en andere merken. Ideaal als je nog iets nodig had!

