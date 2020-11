De beste Black Friday Apple-deals bij Amac voor je op een rijtje gezet! We hebben ze gesplitst per type: MacBook Air, MacBook Pro, desktop Macs en alle andere leuke deals. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe MacBook voor je dagelijkse werk of een hoesje voor je iPad, er zit vast iets voor jou bij!

13-inch MacBook Air 2020

13-inch MacBook Pro 2020

Desktop Mac

iMac 27″ 5K – 3.0 i5 6C – 8GB – 1TB Fusion – Radeon Pro 570X 4GB (-19%): van €1979,- voor €1599,-

iMac Pro 27″ 5K – Xeon 3.2GHz 8C – 32GB ECC – 1TB SSD – Pro Vega 56 8GB – Magic NUM NL (-11%): van €4499 voor €3999

Apple Watch

Overige Black Friday Deals bij Amac

