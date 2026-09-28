Dit AirTag-alternatief is zo dun als een pasje: nu tijdelijk onder de €20,

Een AirTag is handig om je sleutels, tas of portemonnee terug te kunnen vinden. Wil je liever niet te veel geld uitgeven voor een AirTag, maar wel je spullen kunnen voorzien van een locatie-tracker? Dan hebben wij voor jou de oplossing! Dit alternatief past perfect in jouw portemonnee.

De compacte tracker bij Amazon

De slimme trackers van UGREEN zijn een uitstekend alternatief voor de AirTag. Op Amazon scoor je nu tijdelijk de UGREEN FineTrack Slim (1-pack) met 15% korting. Zo heb jij wél de voordelen van de AirTag, maar met een goedkoper prijskaartje. Daarnaast is deze bluetooth tracker gemaakt in de vorm van een kaartje, zo past deze moeiteloos tussen al de andere pasjes in jouw portemonnee of pasjeshouder. Handig toch!

Bij Amazon ontvang je tijdelijk 15% korting, waardoor je de tracker nu voor slechts €16,99 in huis haalt. Voor iemand die graag weet waar de spullen zich bevinden óf regelmatig iets kwijtraakt, is dit een goede en langdurige oplossing voor een toegankelijke prijs.

Voordelen van de UGREEN FineTrack Slim

Een van de grootste pluspunten van de UGREEN FineTrack Slim is, zoals al vermeld, het formaat. Daarnaast koppel je hem rechtstreeks via de Zoek Mijn-app op je iPhone of iPad, waardoor een aparte app niet nodig is. Dankzij de geavanceerde versleuteling van Apples Zoek Mijn-netwerk blijven je locatiegegevens privé.

Ook de batterij is praktisch geregeld. Volgens UGREEN gaat deze (1 Lithium-polymeer batterij) 5 tot 7 jaar mee en kun je na één draadloze laadbeurt tot 12 maanden vooruit. De batterijduur van de tracker is zichtbaar in de Zoek Mijn-app, zodat je in de gaten kunt houden hoe vol deze nog is en hem op tijd kan opladen.

Raak je iets kwijt, dan kan de ingebouwde speaker een geluid tot 80 dB afspelen om je spullen sneller terug te vinden. Buiten het directe bereik maakt de tracker gebruik van Apples Zoek Mijn-netwerk, waarbij andere Apple-apparaten in de buurt kunnen helpen de locatie bij te werken. Ook geeft de FineTrack Slim een melding wanneer je een gekoppeld item achterlaat. Daarbij zie je waar het voorwerp voor het laatst is waargenomen.