Je betaalt niets voor deze AirPods 4, maar er zit een addertje onder het gras

Toe aan een nieuw abonnement? Bij Vodafone krijg je nu tijdelijk AirPods 4 cadeau bij geselecteerde iPhones. In dit artikel lees je meer over de actie, de voorwaarden en ontdek je welke bundel het beste bij jou past.

Neem een Vodafone abonnement bij je nieuwste iPhone toestel en krijg gratis AirPods 4 met exclusief hoesje. Deze actie geldt op 4 toestellen: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max en loopt tot en met 8 november (aankoopdatum). Wacht niet te lang met bestellen, want Vodafone meldt “op = op”. In dit artikel vertellen we je alles over de verschillende bundels en hoe dit voor jou voordelig is!

Hoe krijg jij ook AirPods 4 cadeau?

Er zitten een aantal voorwaarden gekoppeld aan de actie van Vodafone. Deze delen wij graag met je, zodat jij ook de AirPods 4 met exclusieve case cadeau krijgt en niet voor verrassingen komt te staan. Zo maakt Vodafone in de Unlimited bundels onderscheid tussen Unlimited Start, Unlimited Plus en Unlimited Max. Uiteraard hebben al deze abonnementen onbeperkt data verbruik in Nederland, maar er zijn ook een aantal verschillen.

Unlimited Start Unlimited Plus Unlimited Max Bundelkosten (24 maanden) €26,- p/m €30,- p/m €41,- p/m Data in NL Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Data in EU 50 GB per maand 75b GB per maand 100 GB per maand

+ extra 25 GB in 6 landen buiten de EU Belminuten 150 minuten Onbeperkt Onbeperkt SMS Onbepert Onbeperkt Onbeperkt

Stap over op Vodafone en krijg €1,50 online korting per maand op jouw gekozen abonnement. In de tabel hierboven zijn de prijzen al aangepast inclusief de korting. Verder is het goed om te weten dat de aanbieding geldt tot en met 8 november en dat je tot en met 13 december jouw AirPods 4 met exclusief hoesje kunt claimen. Wees er snel bij, want voor deze Vodafone-actie geldt: op is op!

Deze actie ook bij Mobiel.nl

Bestel jij liever je nieuwe toestel op Mobiel.nl? Ook dan krijg je bij het aanschaffen van een nieuw iPhone toestel in combinatie met een Vodafone Unlimited abonnement gratis AirPods 4 met een exclusieve case. De toestellen zijn op deze webwinkel een stuk voordeliger dan bij Vodafone. Let op: de overstap korting van Vodafone is niet geldig via Mobiel.nl. Voor welk toestel ga jij?

Welke iPhone is geschikt voor mij?

Ga jij voor het allernieuwste Apple-toestel of past een ander iPhone Pro-model beter bij jou? De iPhone 18 Pro-serie heeft ten opzichte van de 17 Pro-serie verbeteringen doorgemaakt op verschillende vlakken. Een vernieuwde krachtigere A20 Pro-chip, een langere batterijduur en een vernieuwde camera met variabel diafragma. De iPhone 17 Pro-serie blijft een krachtige keuze met uitgebreide camerafuncties en uitstekende prestaties, maar met de A19 Pro-chip.

Wil je een compact toestel? Kies dan bij de 17- of 18-serie voor het Pro-model met een 6,3 inch-scherm. Liever een groter scherm en de langste batterijduur? Dan is de Pro Max van beide series geschikt voor jou met zijn 6,9 inch-scherm.