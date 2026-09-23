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AirPods 4 (1)

Je betaalt niets voor deze AirPods 4, maar er zit een addertje onder het gras

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Toe aan een nieuw abonnement? Bij Vodafone krijg je nu tijdelijk AirPods 4 cadeau bij geselecteerde iPhones. In dit artikel lees je meer over de actie, de voorwaarden en ontdek je welke bundel het beste bij jou past.
Anouk Kersten -

Neem een Vodafone abonnement bij je nieuwste iPhone toestel en krijg gratis AirPods 4 met exclusief hoesje. Deze actie geldt op 4 toestellen: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max en loopt tot en met 8 november (aankoopdatum). Wacht niet te lang met bestellen, want Vodafone meldt “op = op”. In dit artikel vertellen we je alles over de verschillende bundels en hoe dit voor jou voordelig is!

Bekijk de actie

Hoe krijg jij ook AirPods 4 cadeau?

Er zitten een aantal voorwaarden gekoppeld aan de actie van Vodafone. Deze delen wij graag met je, zodat jij ook de AirPods 4 met exclusieve case cadeau krijgt en niet voor verrassingen komt te staan. Zo maakt Vodafone in de Unlimited bundels onderscheid tussen Unlimited Start, Unlimited Plus en Unlimited Max. Uiteraard hebben al deze abonnementen onbeperkt data verbruik in Nederland, maar er zijn ook een aantal verschillen.

Unlimited StartUnlimited PlusUnlimited Max
Bundelkosten (24 maanden)€26,- p/m€30,- p/m€41,- p/m
Data in NLOnbeperktOnbeperktOnbeperkt
Data in EU50 GB per maand75b GB per maand100 GB per maand
+ extra 25 GB in 6 landen buiten de EU
Belminuten150 minutenOnbeperktOnbeperkt
SMSOnbepertOnbeperktOnbeperkt
Bekijk de actie bij de iPhone 18 Pro

Stap over op Vodafone en krijg €1,50 online korting per maand op jouw gekozen abonnement. In de tabel hierboven zijn de prijzen al aangepast inclusief de korting. Verder is het goed om te weten dat de aanbieding geldt tot en met 8 november en dat je tot en met 13 december jouw AirPods 4 met exclusief hoesje kunt claimen. Wees er snel bij, want voor deze Vodafone-actie geldt: op is op! 

Claim je gratis AirPods bij Vodafone

Deze actie ook bij Mobiel.nl

Bestel jij liever je nieuwe toestel op Mobiel.nl? Ook dan krijg je bij het aanschaffen van een nieuw iPhone toestel in combinatie met een Vodafone Unlimited abonnement gratis AirPods 4 met een exclusieve case. De toestellen zijn op deze webwinkel een stuk voordeliger dan bij Vodafone. Let op: de overstap korting van Vodafone is niet geldig via Mobiel.nl. Voor welk toestel ga jij?

iPhone 17 Pro (Max) kleuren

iPhone 17 Pro Max voor €1007,-

iPhone 18 Pro (Max) kleuren

iPhone 18 Pro Max voor €1463,-

iPhone 18 Pro donkerrood en lichtblauw

iPhone 18 Pro voor €1319,-

Welke iPhone is geschikt voor mij?

Ga jij voor het allernieuwste Apple-toestel of past een ander iPhone Pro-model beter bij jou? De iPhone 18 Pro-serie heeft ten opzichte van de 17 Pro-serie verbeteringen doorgemaakt op verschillende vlakken. Een vernieuwde krachtigere A20 Pro-chip, een langere batterijduur en een vernieuwde camera met variabel diafragma. De iPhone 17 Pro-serie blijft een krachtige keuze met uitgebreide camerafuncties en uitstekende prestaties, maar met de A19 Pro-chip.

Wil je een compact toestel? Kies dan bij de 17- of 18-serie voor het Pro-model met een 6,3 inch-scherm. Liever een groter scherm en de langste batterijduur? Dan is de Pro Max van beide series geschikt voor jou met zijn 6,9 inch-scherm.

Kies een geschikt toestel bij Vodafone
iPhone 18 pro vs 17 pro

Informatie

Laatst bijgewerkt
23 september 2026 om 17:00

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