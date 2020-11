MacBook Pro M1 met korting

Het is niet dat we je willen opjagen, maar uit ervaring weten we dat deze deals bij Amazon in een oogwenk weer voorbij kunnen zijn. Het gaat om het 13-inch model van de MacBook Pro met Apple M1-chip. Deze is voorzien van 8GB RAM en een 256GB SSD. De kleur is spacegrijs. Dit model is nog maar net aangekondigd en is nu al 100 euro goedkoper dan de adviesprijs.

Bekijken: Apple MacBook Pro met Apple M1‑chip van €1.499 voor €1.341



Deze MacBook bevat een door Apple ontworpen M1-chip, wat een enorme sprong in prestaties van de CPU, GPU en machine learning oplevert. De batterijduur is met 20 uur langer dan ooit bij een MacBook. De 8-core CPU levert tot 2,8x betere prestaties en raast sneller dan ooit door complexe workflows, terwijl de 8-core GPU tot 5x betere grafische prestaties levert voor grafisch veeleisende apps en games.

Verder vind je hierin een 16‐core Neural Engine voor geavanceerde machine learning en 8GB werkgeheugen. Een razendsnelle SSD zorgt dat apps en bestanden direct op je scherm staan.

MacBook Air met M1 ook afgeprijsd

Heb je liever de MacBook Air met M1-processor, dan kan dat ook. De 13-inch MacBook Air 2020 met Apple Silicon is verkrijgbaar met 256GB of 512GB voor net iets meer dan duizend euro. Binnenin vind je een 7-core of 8-core GPU. De MacBook Air is een dunne en krachtige laptop met 13-inch Retina-scherm. Dit scherm zorgt voor een ongekende scherpte en accurate kleurweergave, waardoor je geniet van favoriete films, series of foto’s. Ook de graphics van de MacBook Air zijn scherper en vloeiender dan ooit tevoren dankzij de Apple M1-chip. Verder beschikt de laptop over twee Thunderbolt 3-poorten, waarmee je randapparatuur kunt aansluiten. Het 256GB-model in spacegrijs is op het moment van schrijven uitverkocht, maar je kunt ‘m wel in 512GB krijgen. Alle andere kleuren zijn er in beide varianten, dus met 256GB of 512GB opslag.

Bekijken: MacBook Air M1 van €1.129 voor €1.045

Mac mini M1 ook met korting

Heb je geen nieuwe MacBook nodig, maar wil je de M1-chip wel in huis halen omdat je bijvoorbeeld ontwikkelaar bent, dan kan dat ook met een leuke korting. Deze Mac mini heeft een M1-chip met 8-core CPU, die tot 3x snellere prestaties levert en sneller dan ooit door complexe workflows raast. De 8-core GPU levert tot 6x snellere grafische prestaties voor grafisch veeleisende apps en games. En de 16‐core Neural Engine zorgt voor geavanceerde machine learning. Met 8GB RAM werkt alles moeiteloos. Je kunt kiezen uit twee modellen, met 256GB of 512GB opslag.

Bekijken: Mac mini M1 van €799 voor €739