Action heeft hét goedkope item voor een comfortabelere thuiswerkplek

Action brengt een elektrisch verstelbaar zit-sta bureau op de markt voor slechts €99,-. Het bureau heeft een werkblad van 120×70 cm en is in hoogte verstelbaar van 72 tot 118 cm. Wie een ergonomische thuiswerkplek wil inrichten zonder hoge kosten, heeft daarmee een opvallend betaalbare optie.

Budgetvriendelijk zit-sta bureau van Action

Zit-sta bureaus staan al jaren bekend als een effectieve manier om houdings- en gezondheidsklachten te voorkomen bij mensen die veel aan een bureau werken. Het nadeel was lange tijd de prijs: kwalitatieve elektrische modellen zijn al snel een stuk duurder. Action biedt nu een elektrisch verstelbaar model aan voor slechts €99,-. Het bureau richt zich op thuiswerkers en kantoorgebruikers die flexibel willen wisselen tussen zittend en staand werken. De elektrische hoogteverstelling maakt dat eenvoudig, zonder handmatig aanpassen. Hieronder vertellen we er meer over.

Betaalbaar elektrisch zit-sta bureau met modern design

Het bureau beschikt over een ruim werkblad van 120 × 70 centimeter, waardoor je voldoende plek hebt voor bijvoorbeeld een monitor, laptop, toetsenbord en andere accessoires. Dankzij de elektrische hoogteverstelling kun je het bureau aanpassen van 72 tot 118 centimeter. Daarmee is het geschikt voor zowel kleinere als langere gebruikers en kun je eenvoudig afwisselen tussen zittend en staand werken.

Ook qua draagvermogen hoef je je weinig zorgen te maken. Het bureau kan maximaal 70 kilogram dragen, wat ruim voldoende is voor een complete thuiswerkplek met één of meerdere schermen en andere apparatuur. Met een gewicht van 23 kilogram is het bureau bovendien stevig, maar indien nodig nog steeds redelijk eenvoudig te verplaatsen.

De hoogte aanpassen gaat eenvoudig met één druk op de knop. Je kunt bovendien drie favoriete hoogtes opslaan, waardoor je snel tussen je meest gebruikte werkstanden wisselt. Het bureau heeft daarnaast een strak en modern ontwerp. Volgens Action is het daardoor geschikt voor verschillende interieurs en komt het zowel in een thuiskantoor als op een reguliere werkplek goed tot zijn recht.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Met dit elektrisch verstelbare zit-sta bureau van Action richt je jouw thuiswerkplek eenvoudig en betaalbaar in. Het bureau maakt het mogelijk om tijdens het werken af te wisselen tussen zitten en staan, terwijl je het met de bijpassende bureaustoel compleet maakt. Zo creëer je zonder een grote investering een comfortabele en professionele werkplek voor thuis.

Het bureau bestel je eenvoudig online bij Action. Je hoeft er dus niet voor naar de winkel en kunt jouw nieuwe thuiswerkplek gewoon vanuit huis samenstellen. Let op: er komen nog wel €14,99 euro aan bezorgkosten bij.