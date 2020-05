iCulture Deals: aanbiedingen donderdag 28 mei 2020

Einde iCulture Deals in huidige vorm

Dit is een van de allerlaatste iCulture Deals in deze huidige vorm. Vanaf 1 juni (effectief 2 juni 2020) stoppen we met de App Store deals (iOS apps met korting). Het app-aanbod is al langere tijd te laag, de gratis geworden apps zitten vaak vol met ongewenste in-app aankopen of andere abonnementen en het kost ons simpelweg ook steeds meer tijd om de appaanbiedingen samen te stellen. In de Mac App Store zijn de appdeals wekelijks al helemaal op 1 hand te tellen, dus wij zien er weinig brood meer in.

Wel zullen we wekelijks korting op App Store tegoed (of iTunes tegoed) met je blijven delen. Ook interessante dagdeals zullen we – zoals we al vaker doen – blijven publiceren. Maar de app deals keren helaas vanaf 1 juni 2020 niet meer terug.

Als we in de toekomst echt heel bijzondere appkoopjes spotten, dan delen we die uiteraard op Twitter via @iCultureDeals. Daar vind je sowieso regelmatig scherpe aanbiedingen, dus zeker volgen!