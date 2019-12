iCulture Deals: aanbiedingen vrijdag 20 december 2019

Iedere werkdag rond 16:00 uur vind je in iCulture Deals de allerlaatste koopjes voor je iPhone, iPad, iPod touch en Mac. We zetten de goedkoopste apps op een rij, kijken naar afgeprijsde iTunes-tegoedkaarten en speuren het internet af om leuke, afgeprijsde accessoires met je te delen.



Kerstkorting op CleanMyMac X en meer

De kerst kan een periode zijn om je Mac eens even goed op te ruimen. Zelf gebruiken we daarvoor graag CleanMyMac X van ontwikkelaar MacPaw. Die scant je Mac op overbodige bestanden en kan zomaar een paar gigabytes voor je opruimen.

Tijdens de kerst krijg je 30% korting op alle MacPaw-software, dus ook op CleanMyMac X! Je kunt ook kiezen uit CleanMyPC, Gemini 2 (zoekt dubbele items) en Wallpaper Wizard 2 (mooie wallpapers).

Bekijken: 30% korting op MacPaw-apps

Mooie kortingen op Philips Hue bij Bol.com

Vandaag krijg je 20% kassakorting op de Philips Hue Lightstrip bij Bol.com. De aanbieding geldt voor zowel de Hue Lightstrip als de Hue Lightstrip Outdoor. Betaal je voor de Hue Lighstrip normaal €67,99, gaat daar nu €13,60 vanaf. Ook de uitbreiding per meter is 20% goedkoper geworden. Je ziet de korting pas zodra je je winkelmandje bekijkt.

Philips Hue LightStrip Plus 2 meter: €67,99 €54,39

€54,39 Philips Hue LightStrip Plus verlengpakket 1 meter: €21,69 €17,35

€17,35 Philips Hue Lightstrip Outdoor 5 meter: €136 €108,80

Je vindt vandaag ook interessante aanbiedingen op verschillende smart home artikelen bij bol.com.

Cashback op Philips Hue starterkits

Diverse winkels geven ook een aardige cashback op de verschillende startersets van Philips Hue. De keuze is groot, want er zijn maar liefst zeven verschillende sets beschikbaar. Er zijn al sets van onder de €90 met twee witte lampen, terwijl de duurdere sets zo’n €179 kosten. Afhankelijk van de prijs krijg je €10, €15 of €25 cashback. Hou er wel rekening mee dat je je aankoop moet aanmelden bij Philips via deze website. Allerlei grote Nederlandse winkels doen mee. De actie duurt tot en met 31 december 2019.

Bekijk de cashback bij:

→ Bol.com

→ 50five

→ Coolblue

→ Amac

iOS Apps met korting

DayGram - €0,99 (was €2,29) - Houd een dagboek bij met één regel per dag.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+

Logo Maker | Logoster - gratis (was €4,99) - Maak logo’s op je iPhone en iPad.

iPhone/iPad + IAP , iOS 12.1+

Nog steeds in de aanbieding

Video Blur Maker - €3,49 (was €5,49) - Blur delen weg uit video’s voor een spannend effect, of om privacy te waarborgen.

iPhone/iPad, iOS 11.0+

Threema - €1,99 (was €3,49) - Een bekende app voor versleutelde chats.

iPhone/iPad, iOS 10.0+

LAYÒUT - €0,49 (was €1,09) - Vereeuwig mooie herinneringen in mooie frames met tekstjes.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+

Anytune Pro - €7,99 (was €15,99) - Leer muziek naspelen door het langzamer af te spelen met de beste pitch.

iPhone/iPad + IAP , iOS 11.4+

Priori-Eisenhower to do - gratis (was €3,49) - Een originele to-do-lijstjesmaker.

iPhone/iPad, iOS 10.0+

Preset - gratis (was €1,09) - Bewaar tot 27 vooraf ingestelde filters voor al je foto’s.

iPhone/iPad, iOS 11.4+

CalcTape Tape Rekenmachine - €2,29 (was €3,49) - Houd het overzicht met al je berekeningen.

iPhone/iPad, iOS 10.0+

Weird Type - €1,09 (was €2,29) - Hang woorden letterlijk in de lucht met augmented reality.

iPhone, iOS 11.0+

Fotoscanner Plus - €1,09 (was €4,49) - Digitaliseer je oude foto’s.

iPhone/iPad + IAP , iOS 11.4+

MOTT - €1,09 (was €2,29) - Deze app laat je bewegende tekst over foto’s maken.

iPhone, iOS 9.0+

Actuele iPhone XR en iPhone XS deals





iOS Games met korting

Nog steeds in de aanbieding

iPhone 11 bij provider nu bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone 11 los bestellen (vanafprijs €809,-)

Bestel iPhone bij Bol.com

Bestel iPhone bij Belsimpel.nl

Bestel iPhone bij Mobiel.nl

Bestel iPhone bij Mediamarkt

Bestel iPhone bij Amac

Bestel iPhone bij YourMacStore

Bestel iPhone bij Coolblue

Koop je via één van bovenstaande linkjes, dan steun je daarmee iCulture zonder dat het jou iets extra kost. Alvast bedankt!

iTunes cadeaukaarten met korting

Hier kun je de iPhone 11 als los toestel kopen

Bij Albert Heijn krijg je deze week 15% extra tegoed bij aankoop van een iTunes-kaart van €25, €50 en €100. Zowel in de winkel als online.

Bij Amac krijg je tot 29 december 10% extra tegoed bij aankoop van een iTunes-kaart van €25, €50 en €100.

Bij Hema, Beltegoed.nl en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

Klipped - €1,09 (was €2,29) - Een simplistische app voor notities. Handig om naast je werk-apps te gebruiken.

macOS, 10.11+

Tweak and Tuneup - €1,09 (was €4,99) - Schoon je Mac lekker op.

macOS, 10.6+

Disk Clean Pro - €1,09 (was €5,99) - Een andere app om je Mac mee op te schonen.

macOS, 10.6+

Nog steeds in de aanbieding

De beste iPhone sim-only aanbiedingen

Bekijk alle iPhone sim-only deals in de iCulture Vergelijker